UE apuesta por el «vínculo empresarial» con Centroamérica para blindar las inversiones

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Ciudad de Panamá, 19 mar (EFE).- Fomentar el vínculo entre las empresas privadas de la Unión Europea (UE) y Centroamérica es clave para impulsar las inversiones en la región ante el clima de incertidumbre comercial global, según concluyeron este jueves expertos en el Foro Unión Europea–Centroamérica, celebrado en Panamá.

«Nosotros tenemos una economía de mercado, con lo cual lo importante es que los productores o inversores europeos se den cuenta de las oportunidades que tienen aquí y viceversa (…) a veces hay posibilidad en sectores que uno no piensa», explicó a EFE Paolo Garzotti, jefe de Unidad para América Latina y el Caribe de la dirección general de Comercio (DG TRADE) de la Comisión Europea.

Para Garzotti, la interacción gubernamental es insuficiente si no se traduce en un contacto directo entre compañías, pues el «círculo virtuoso» se basa en que los gobiernos facilitan las condiciones para que el sector privado y la sociedad civil interactúen.

Subrayó que el valor añadido que ofrece Europa frente a un mundo comercial «complicado e imprevisible» es la seguridad jurídica, sobre todo bajo el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y seis países de Centroamérica, firmado en 2012 y aplicado su pilar comercial de manera provisional desde 2013.

Modernizar el acuerdo UE – Centroamérica

«Lo más importante para las inversiones es un marco jurídico previsible y sólido, que tenemos concertado con América Central desde 2013, que se aplica por los aspectos comerciales y ha favorecido muchísimo el desarrollo del comercio y de las inversiones», argumentó Garzotti.

Apuesta por actualizar ese acuerdo entre Europea y la región centroamericana ante el avance y complejidad del mercado para integrar aspectos más novedosos como la digitalización y la sostenibilidad: «Se puede hacer aún mejor (…) Es un acuerdo de 2013, fue negociado en 2007-2008, con lo cual en un mundo diferente».

Más de 200 líderes empresariales, autoridades gubernamentales e instituciones financieras de Europa y Centroamérica se reúnen este jueves y viernes en Ciudad de Panamá en el Foro Unión Europea–Centroamérica, que busca impulsar inversiones estratégicas, el comercio y la cooperación económica entre ambas regiones.

El foro es organizado por la Unión Europea, con el apoyo de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y del Comité Consultivo de Integración Económica (CCIE), y se centra en sectores clave para la competitividad y la transformación económica de la región como infraestructura sostenible; conectividad logística y comercio internacional; transición energética, movilidad limpia y transformación digital.

Durante los paneles del evento, los expertos presentaron los proyectos insignia en Centroamérica del ‘Global Gateway’, la estrategia de inversión internacional de la UE para desarrollar infraestructura sostenible y conexiones inteligentes, limpias y seguras en el sector digital, energético, transporte, educación, salud e investigación.

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) presentó el proyecto de interoperabilidad entre la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) y el Port Community System del Puerto Bahía de Algeciras (Teleport 2.0), una iniciativa que busca fortalecer la facilitación del comercio y optimizar los procesos logísticos de exportación hacia la Unión Europea.

“La interoperabilidad entre la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC) y el Port Community System del Puerto Bahía de Algeciras representa un paso estratégico para fortalecer la conectividad logística entre Centroamérica y la Unión Europea», destacó el director general de Integración Económica, Facilitación del Comercio y Transporte de la SIECA, Eduardo Espinoza Valverde. EFE

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La Agencia EFE contó con el apoyo de la Unión Europea y del SIECA para la difusión de este contenido.