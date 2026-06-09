UE busca expandir desde Kenia su red de seguridad marítima ante la crisis en Oriente Medio

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Nairobi, 9 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) busca fortalecer la seguridad y cooperación marítima internacional en el Indo-Pacífico, tras la inauguración de una conferencia de alto nivel este martes en la ciudad costera de Mombasa (Kenia) orientada a blindar rutas y actividades económicas en el mar por la crisis en Oriente Medio.

Según un comunicado de la delegación de la UE en Kenia, el foro de tres días reunirá a funcionarios gubernamentales y expertos de 80 organizaciones en un arco que abarca desde África oriental hasta América Latina, pasando por las regiones del Índico y el Pacífico.

El foco impulsará el uso operativo de la plataforma de intercambio de información regional en el Indo-Pacífico (IORIS, en inglés) que funciona como un “entorno virtual seguro y encriptado” para asistir a las instituciones de seguridad de otros países a fin de colaborar en tiempo real ante crisis o delitos en el mar.

La reunión explorará cómo usar IORIS para abordar amenazas clave, como la lucha contra el narcotráfico, la seguridad portuaria o el monitoreo de buques sancionados o con bandera falsa.

El foro se celebra en un contexto marítimo cada vez más complejo y tenso, “lo que refuerza la convicción de que ninguna nación puede responder eficazmente por sí sola” a los desafíos globales de la seguridad marítima, según el comunicado.

“Kenia se encuentra en una puerta de entrada estratégica al océano Índico Occidental, (…) en un momento en que las tensiones en torno a puntos estratégicos nos recuerdan la fragilidad de las rutas marítimas mundiales”, dijo el jefe adjunto de la delegación de la UE en Kenia, Ondrej Simek, durante la inauguración del evento.

“Esta conferencia refleja el papel de la Unión Europea como socio, facilitador y puente entre las comunidades marítimas, apoyando la cooperación, el desarrollo de capacidades y la acción coordinada en las regiones conectadas por el mar”, añadió Simek.

El director europeo de las rutas marítimas críticas del Indo-Pacífico (EUCRIMARIO), Martin Inglott, destacó que el proyecto IORIS “une a armadas, autoridades y agencias que necesitan trabajar para lograr una comprensión común del ámbito marítimo”, y refuerza la seguridad “en tiempo real, de forma transfronteriza y entre socios”.

El ministro keniano del Interior, Kipchumba Murkomen, añadió que la conferencia se celebra cuando el mundo se enfrenta a los desafíos derivados de la crisis de Oriente Medio y que IORIS “promueve la cooperación entre naciones costeras y explora estrategias para garantizar la seguridad de las aguas comunes para todos”.

El evento dará la bienvenida a nuevas organizaciones de ocho países, que firmarán el Acuerdo de Asociación IORIS, convirtiéndose en miembros de esta red global de seguridad marítima.

La reunión coincide con la renovada tensión en el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos impuso el 13 de abril pasado un bloqueo naval frente a las costas de Irán para presionar a Teherán, que a su vez mantiene interrumpido el tráfico marítimo a través del estrecho.

La guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán ha dificultado el comercio marítimo, encarecido los precios del combustible, y envalentonado a piratas y demás organizaciones criminales que operan en el océano Índico y las costas africanas. EFE

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