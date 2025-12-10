UE busca pactar pesca de 2026 ante propuesta para Mediterráneo que España ve «inaceptable»

Bruselas, 10 dic (EFE).- Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) inician este jueves en Bruselas una reunión en la que deben acordar las posibilidades de pesca del año 2026 y para la que la Comisión Europea (CE) ha presentado una propuesta de capturas en el Mediterráneo que España considera «inaceptable», según fuentes diplomáticas.

En el encuentro, que podría prolongarse hasta el viernes e incluso el sábado, los titulares de Pesca de los Veintisiete tienen que pactar las capturas de 2026 tanto en las aguas comunitarias del Atlántico como en el Mediterráneo, pero es en ese mar que también baña las costas de Francia e Italia donde España ve las principales dificultades para alcanzar un acuerdo, como ya sucedió el año pasado.

La Comisión Europea ha propuesto que cada buque de la flota pesquera española en el Mediterráneo salga a faenar 9,7 días al año en 2026, una reducción del 64 % frente a los 27 días inicialmente planteados por Bruselas para las capturas de este 2025 en esas aguas.

Tanto en 2025 como en 2026 esa cifra inicial de días de pesca se puede elevar si se aplican medidas respetuosas con el ecosistema marino, como el uso de redes específicas que provocan menos daños en el mar.

Sin embargo, el modo de aplicar ese mecanismo de compensación ha cambiado en la propuesta de 2026 frente a lo pactado para este 2025.

Fuentes diplomáticas explicaron que lo pactado en 2024 para la pesca de 2025 permitía elegir una serie de medidas de compensación dentro de un catálogo, y escogiendo unas u otras, pero no todas, se podía llegar a una cifra de días de pesca similar a la del año pasado.

Sin embargo, en la propuesta para la pesca en 2026, para alcanzar una cifra de días de pesca algo por encima de las 100 jornadas es necesario aplicar todas las medidas propuestas. Las fuentes diplomáticas aseguraron que no se podrían cumplir «materialmente» todas ellas.

En ese sentido, apuntaron que para superar las cien jornadas de pesca al año se exigen «cosas prácticamente imposibles de cumplir» o que dependen de terceras partes.

También criticaron que algunas medidas de compensación propuestas por la CE para 2026 ya se han aplicado en 2025, pero también hay otras nuevas o algunas que se deben aplicar de manera diferente.

Como ejemplo ilustrativo, el uso de un determinado tipo de red podía conceder este 2025 veinte días adicionales de pesca, pero en la propuesta de 2026, esa misma red podría proporcionar tres jornadas adicionales de capturas.

Así, las fuentes consideraron que de nuevo la Comisión Europea ha hecho una propuesta «malísima» y que la reducción de los días de pesca hasta las 9,7 jornadas es «inaceptable» para España.

También recalcaron que el sector ya ha realizado un esfuerzo «enorme» que debe verse reconocido el año próximo.

De todas formas, afirmaron que España «no se da por vencida», y como la propuesta para el Mediterráneo también afecta a Francia e Italia, se está en contacto con el resto de Estados miembros para defender los intereses de manera conjunta «en la medida de lo posible».

Insistieron en que España «va a pelear para que el esfuerzo que ha hecho el sector se vea reflejado en los días de pesca de 2026».

Al país tampoco le satisface que la especie más vulnerable del Mediterráneo sea la que condicione el resto de capturas.

Atlántico

Mucho más fluida se espera que sea la negociación sobre las posibilidades de pesca en las aguas comunitarias del Atlántico para el año 2026 y, en el caso de algunas poblaciones, también para 2027 y 2028.

Las fuentes señalaron que el escenario que presenta el Ejecutivo comunitario es en general de estabilidad debido a las propuestas de capturas multianuales o porque algunas de las reducciones que propone son inferiores al 20 %.

Entre las principales especies capturadas en aguas ibéricas del Atlántico, Bruselas propuso mantener las cifras de pesca de la merluza o pequeñas bajadas para el rape (-2 %) y el jurel (-5 %).

A España le preocupan especies como el abadejo, el lenguado y la cigala en el Golfo de Cádiz, para las que intentará rebajar las bajadas propuestas por Bruselas. EFE

