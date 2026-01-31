UE celebra el acuerdo entre Damasco y FSD y pide su aplicación «con buena fe y compromiso»

Bruselas, 31 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) celebró el acuerdo alcanzado entre el Gobierno sirio y las Fuerzas de Siria Democrática (FSD, alianza armada liderada por kurdos) y pidió a todas las partes aplicarlo «con buena fe y compromiso».

«La Unión Europea acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado hoy entre las autoridades de transición sirias y las Fuerzas Democráticas Sirias. Instamos a todas las partes a que lo apliquen con un espíritu de buena fe y compromiso», dijo en un comunicado el viernes por la noche el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Asimismo, añadió que «la estabilidad del noreste de Siria es clave para el éxito de una transición política inclusiva en Siria, que proteja los derechos de todo el pueblo sirio» e hizo un llamamiento a todos los involucrados «para que garanticen la seguridad de los campamentos y los centros de detención y trabajen para impedir el resurgimiento de Daesh».

Por último, la UE pidió «un cese total de las hostilidades para permitir la prestación de ayuda humanitaria, la protección de los civiles y el regreso de las personas desplazadas internamente» y se mostró «dispuesta a apoyar la aplicación del acuerdo».

Damasco y las FSD anunciaron este viernes un nuevo acuerdo «integral» para incorporar las instituciones kurdosirias a la estructura estatal, después de que otro pacto previo colapsara este mes en medio de enfrentamientos entre ambos.

El nuevo pacto busca consolidar el último alto el fuego anunciado el pasado 20 de enero, inicialmente para cuatro días y luego extendido por otros 15 adicionales, después de que medidas similares fracasaran en las últimas semanas.

Damasco y los kurdosirios buscaban una fórmula para unificar el territorio nacional desde el derrocamiento del régimen de Bachar al Asad a finales de 2024, pero aún prevalecían los desacuerdos en varios aspectos hasta que a comienzos de este mes estallaron intensos choques armados entre ambos. EFE

par/vh