UE celebra la liberación de presos políticos en Bielorrusia, incluido un Nobel de la Paz

Bruselas, 14 dic (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como la alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, compartieron durante la noche del sábado mensajes de celebración por la liberación de 123 presos políticos indultados por Minsk, incluido el activista bielorruso y Nobel de la Paz 2022, Ales Bialiatski.

«Celebro la liberación hoy de presos políticos en Bielorrusia, incluyendo a Ales Bialiatski, Maria Kalesnikava y ciudadanos de la UE», dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales.

La mandataria europea aseguró que «este hecho debe fortalecer nuestra determinación. La determinación de seguir luchando por todos los presos que permanecen en prisión en Bielorrusia, porque tuvieron el coraje de decir la verdad al poder» y añadió que «la lucha por los derechos humanos y la justicia en Bielorrusia debe continuar. Hasta que se cumplan las aspiraciones democráticas del pueblo bielorruso».

Por su parte, la alta representante europea señaló en otro mensaje que «el mérito es de Estados Unidos por hacerlo posible» y pidió la liberación de «todos los que permanecen detenidos injustamente».

Metsola también insistió en que el Parlamento Europeo continuará «presionando para que todos los presos políticos de Bielorrusia sean liberados, incluido el periodista Andrzej Poczobut, a quien honraremos con el Premio Sájarov en Estrasburgo este martes».

Ucrania confirmó este sábado que, de las 123 personas indultadas por el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, incluidos presos políticos, 114 serán recibidos en el país, entre ellos los principales líderes opositores que estaban encarcelados, María Kolésnikova y Víctor Babariko.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convenció al autoritario líder bielorruso para que indultara a más de un centenar de presos a cambio de levantar otro paquete de sanciones contra Minsk, que es considerada la última dictadura de Europa y el principal aliado de Rusia en la guerra con Ucrania. EFE

