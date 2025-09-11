UE celebra la liberación de un empleado de su delegación en Minsk: «Es un gran alivio»
Bruselas, 11 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y la alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, celebraron este jueves la puesta en libertad de Mikalai Khilo, un empleado local de la delegación europea en la capital bielorrusa, junto a otros 51 presos políticos.
“La liberación de presos políticos en Bielorrusia es una buena noticia. Me alegro de que nuestro colega Mikalai Khilo se encuentre entre los liberados. Mikalai ha llegado sano y salvo a nuestra representación en Vilna”, dijo Von der Leyen a través de redes sociales.
“Gracias (al presidente estadounidense, Donald Trump) por su apoyo”, añadió.
Asimismo, la jefa de la diplomacia europea declaró que era “un gran alivio” y también agradeció a sus “socios estadounidenses sus esfuerzos y su compromiso para facilitar su liberación”.
Khilo fue detenido en diciembre de 2024 y posteriormente condenado a cuatro años de prisión por incitación al odio y perjudicar la seguridad nacional, según Viasna, una ONG bielorrusa de derechos humanos.
Bielorrusia liberó este jueves a 52 presos políticos de varias nacionalidades, entre los que también figuran representantes de la oposición bielorrusa, periodistas y participantes en protestas contra el Gobierno del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, así como ciudadanos de varios países como Reino Unido, Letonia, Polonia, Alemania y Francia. EFE
