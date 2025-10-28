UE condena últimas detenciones de personal de ONU por parte de hutíes y pide su liberación

1 minuto

Bruselas, 28 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) condenó este martes «firmemente» las últimas detenciones de personal de la ONU llevadas a cabo por los hutíes en Yemen, y pidió la liberación inmediata e incondicional de esos trabajadores de Naciones Unidas.

«La Unión Europea condena firmemente las nuevas detenciones arbitrarias llevadas a cabo por los hutíes en Yemen y, en particular, el asalto de las oficinas del enviado especial de Naciones Unidas para Yemen y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura el sábado, junto con la incautación de propiedad de la ONU en Saná», declaró el portavoz de la CE Anouar El Anouni en la rueda de prensa diaria de la institución.

Agregó que se trata de «una flagrante violación del Derecho Internacional y de las Convenciones de Viena, que prevén la inviolabilidad de los locales diplomáticos en todo momento».

«Pedimos la inmediata e incondicional liberación de todo el personal detenido, y advertimos de que la detención de personal de organizaciones internacionales y de ayuda humanitaria solo conducirá a un mayor deterioro de la situación sobre el terreno y, por tanto, afectará a la población yemení que necesita ayuda en áreas controladas por los hutíes», aseveró.

Asimismo, insistió en pedir el respeto a la libertad de navegación en el mar Rojo y que cesen «todas las amenazas contra barcos mercantes». EFE

jug/mb/jgb