UE condena continuos ataques híbridos y se compromete a reforzar su capacidad de respuesta

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Bruselas, 16 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) condenó este lunes las «persistentes» actividades híbridas por parte de Estados y otros actores no estatales contra el bloque comunitario y se comprometió a reforzar su capacidad de respuesta, a través de «todos los instrumentos disponibles».

Los ministros de Exteriores comunitarios aprobaron unas conclusiones que subrayan que la UE debe fortalecer su capacidad de «contrarrestar las amenazas híbridas» y reafirman su voluntad de «utilizar todos los instrumentos disponibles para prevenir, disuadir y responder a las campañas híbridas dirigidas contra la Unión, sus Estados miembros y sus socios, independientemente de su origen, escala e intensidad».

En particular, señalan a «Rusia y a sus aliados», a los que condenan «por sus persistentes, coordinadas y prolongadas campañas híbridas» contra la UE y «por el menoscabo del apoyo a Ucrania y su capacidad de defensa» y dicen que los Veintisiete seguirán actuando frente a las amenazas de Moscú.

El objetivo de los ataques, dice ese texto, es «socavar la seguridad y la estabilidad de la UE, sus Estados miembros y sus socios» y denuncia en particular «el sabotaje, incluidos los ataques contra infraestructuras críticas, las actividades cibernéticas maliciosas, la manipulación e injerencia extranjeras en materia de información, la injerencia electoral y la instrumentalización de la migración».

Entre los instrumentos para combatir estas campañas, la UE apunta al «conjunto de herramientas híbridas de la UE, el conjunto de herramientas de ciberdiplomacia y otros instrumentos a disposición de la UE, desde legislación hasta medidas restrictivas».

Pide además actuar para «prevenir, disuadir y responder» a esos ataques, aumentando «el coste» que implican los ataques contra la UE y reitera la necesidad de apoyar a los socios afectados por las amenazas híbridas, en particular a los países candidatos y potenciales candidatos. EFE

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