UE considera que maniobras chinas en torno a Taiwán «ponen en peligro paz internacional»

2 minutos

Bruselas, 30 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) consideró este martes que las maniobras militares chinas con fuego real en torno a Taiwán «ponen en peligro la paz y estabilidad internacionales», y pidió evitar «cualquier acción que pueda agravar más las tensiones».

«El reciente ejercicio militar chino incrementa aún más las tensiones a través del estrecho y pone en peligro la paz y estabilidad internacionales. La paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán son de importancia estratégica para la seguridad y prosperidad regional y global», indicó a EFE Anitta Hipper, portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Hipper reiteró los llamamientos de la UE a la moderación y a «evitar cualquier acción que pueda agravar más las tensiones, que deben resolverse mediante el diálogo a través del estrecho».

«La UE tiene un interés directo en la preservación del ‘statu quo’ en el estrecho de Taiwán. Nos oponemos a cualquier acción unilateral que cambie el ‘statu quo’, en particular, mediante la fuerza o la coerción», aseveró.

China elevó este martes la presión militar sobre Taiwán en el segundo y último día de las maniobras ‘Misión Justicia-2025’, con ejercicios de “fuego real de largo alcance” al norte y al sur de la isla, mientras el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, prometía “contramedidas firmes” frente a las “provocaciones” del “independentismo” taiwanés y a las ventas de armas de Estados Unidos a Taipéi.

El Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino), informó de disparos con munición real a partir de las 09:00 horas (01:00 GMT) en aguas al norte de Taiwán y, cuatro horas después, de un nuevo entrenamiento similar al sur, además de un ataque conjunto simulado de largo alcance con unidades de la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Cohetes.

Según el mando castrense, este martes se desplegaron destructores, fragatas, cazas y bombarderos para ejecutar simulacros de ataque y asalto contra objetivos marítimos, así como operaciones antiaéreas y antisubmarinas al norte y al sur de la isla, con el objetivo de probar capacidades de coordinación aire-mar y de “bloqueo y control integrados”.

El comando informó además de ejercicios al este de Taiwán centrados en la proyección de fuerza “multidimensional” y en la toma de “puertos clave”. EFE

