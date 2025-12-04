UE creará una plataforma contra el reclutamiento de jóvenes por las redes de narcotráfico

Bruselas, 4 dic (EFE).- Bruselas presentó este jueves una estrategia y un plan de acción contra el narcotráfico en la Unión Europea que incluye, entre otras medidas, la creación de una plataforma contra el reclutamiento de jóvenes por las redes de narcotráfico, así como de una base de datos para ayudar a los Estados miembros a identificar las nuevas drogas.

El plan presentado parte de la base de que el narcotráfico representa «una amenaza sustancial y persistente para la seguridad de Europa», que es un importante centro de tránsito de drogas, pero también de producción y de consumo y donde cada vez se detectan más incidentes violentes relacionados con esa actividad criminal.

Según la Comisión Europea, cada año se desmantelan en la UE unos 500 laboratorios de drogas sintéticas y solo en 2023 se incautaron 419 toneladas de cocaína.

La mitad de las redes delictivas más peligrosas que operan en los Veintisiete están involucradas en el tráfico de drogas. EFE

