UE creará una plataforma contra el reclutamiento de jóvenes por las redes de narcotráfico

Bruselas, 4 dic (EFE).- Bruselas presentó este jueves una estrategia y un plan de acción contra el narcotráfico en la Unión Europea, que incluyen entre otras medidas la creación de una plataforma contra el reclutamiento de jóvenes por las redes de narcotráfico y de una base de datos para ayudar a los Estados miembros a identificar las nuevas drogas.

El plan presentado parte de la base de que el narcotráfico representa «una amenaza sustancial y persistente para la seguridad de Europa», que es un importante centro de tránsito de drogas, pero también de producción y de consumo y donde cada vez se detectan más incidentes violentos relacionados con esa actividad criminal.

«Europa está llegando a un punto de crisis», dijo hoy el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, que añadió que por ese motivo la UE está emprendiendo «una acción urgente para cambiar de rumbo».

En particular, el plan de acción «incluye 19 medidas muy concretas», como por ejemplo la necesidad de «reforzar los servicios de inteligencia», así como la «coordinación de las investigaciones conjuntas, junto con Europol», y «reforzar la detección de drogas y precursores, haciendo más estrictos los controles», añadió Brunner en rueda de prensa.

Por otra parte, Bruselas propuso hoy una nueva normativa para que el seguimiento y el control de los precursores de drogas.

Según la Comisión Europea, cada año se desmantelan en la UE unos 500 laboratorios de drogas sintéticas y solo en 2023 se incautaron 419 toneladas de cocaína.

La mitad de las redes delictivas más peligrosas que operan en los Veintisiete están involucradas en el tráfico de drogas.

Plan de acción

Entre esas medidas previstas figura la creación de una plataforma contra el reclutamiento de los jóvenes por parte de redes delictivas organizadas implicadas en el narcotráfico, «una preocupación creciente en toda la UE» dado que «los grupos delictivos buscan activamente e intentan explotar a menores vulnerables, a menudo en zonas económica o socialmente desfavorecidas».

«La dimensión digital acelera aún más esta tendencia, ya que las plataformas en línea y las redes sociales se utilizan para captar, manipular y reclutar a menores con el pretexto de obtener dinero fácil o crear un sentimiento de pertenencia», añade.

La iniciativa dotará de herramientas prácticas, conectará a expertos de toda Europa y abordará el reclutamiento en línea.

Otra novedad será facilitar «un manual común para desmantelar los centros de producción ilícita de drogas sintéticas» y una nueva «base de datos de sustancias a nivel de la UE para ayudar a los Estados miembros a identificar nuevas drogas sintéticas y precursores de drogas».

Para adaptarse a la evolución de las rutas y los métodos que usan las mafias, prevé intensificar el apoyo de Frontex y Europol a los Estados miembros y ampliar las operaciones del Centro de Análisis y Operaciones Marítimas de Estupefacientes para interrumpir el tráfico marítimo de drogas.

Además, se creará un nuevo campus de seguridad e innovación para avanzar en la investigación en ese ámbito, que se pondrá en marcha en 2026, y se seguirán reforzando las asociaciones con «países clave», en particular con los de Latinoamérica, dijo hoy el comisario.

Estrategia contra las drogas

Se centra en cinco ámbitos, empezando por la mejora de la preparación y la respuesta ante las amenazas, de la recogida de datos, el seguimiento y la alerta temprana, involucrando de manera más activa a la Agencia de la UE para las Drogas.

En segundo lugar, prevé proteger la salud pública reforzando las medidas de prevención, tratamiento y reintegración.

Además, busca reforzar la seguridad con normas más estrictas contra la delincuencia organizada, mediante el refuerzo de la cooperación público-privada para mejorar la detección de las drogas introducidas de contrabando a través de los servicios postales y de paquetería en la UE y una nueva estrategia portuaria.

Otros ámbitos serán la prevención de los daños relacionados con las drogas y la cooperación con terceros países para reforzar y ampliar las alianzas internacionales y la asistencia técnica. EFE

