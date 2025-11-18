UE creará una plataforma digital de ofertas laborales para trabajadores de terceros países

Bruselas, 18 nov (EFE).- Representantes del Consejo (países de la UE) y del Parlamento Europeo llegaron a un acuerdo este martes sobre la creación de una plataforma de talento digital que facilitará la contratación en la UE de trabajadores de terceros países, sobre todo en sectores donde hay escasez de mano de obra.

La plataforma o «reserva de talento» conectará las ofertas laborales de empresas establecidas en la UE con los perfiles de solicitantes de empleo extranjeros no residentes en los Veintisiete. La participación de los Estados miembros será voluntaria.

El objetivo es «aumentar la competitividad del mercado laboral de la UE y paliar la escasez de mano de obra».

Esa «bolsa de talento» dará «información completa y adecuada a los solicitantes de empleo de fuera de la UE para que puedan desenvolverse mejor en el proceso de contratación en los Estados miembros y conocer sus derechos, en particular en lo que respecta a unas condiciones de trabajo dignas».

Los interesados podrán crear un perfil en la plataforma y facilitar información sobre sus competencias, cualificaciones, experiencia laboral y conocimientos lingüísticos.

Los solicitantes de empleo que reciban una oferta de trabajo a través de este bolsa de talento, deberán someterse a los procedimientos nacionales de inmigración al solicitar permisos de residencia y trabajo en un Estado miembro.

«El acuerdo alcanzado hoy sobre la reserva de talento de la UE supone un paso importante en la carrera mundial por el talento altamente cualificado. Al buscar formas nuevas y con visión de futuro de alinear las necesidades de nuestras empresas con el potencial de nuestros socios internacionales, podemos crear oportunidades significativas y mutuamente beneficiosas», dijo el comisario de Interior, Magnus Brunner, a través de su cuenta en una red social.

La plataforma también incluirá información sobre los procedimientos de inmigración, como la obtención de visados ​​y permisos de residencia para trabajar y los requisitos para obtenerlos.

Los colegisladores han introducido en la propuesta original salvaguardias contra el fraude, el abuso y la explotación de los trabajadores.

Por ejemplo, los trabajadores deben estar establecidos en un Estado miembro que participe en la plataforma. Además, se comprobará que las empresas no figuren en un registro de sociedades suspendidas, excluidas permanentemente o cuyo acceso a la plataforma haya sido denegado.

El acuerdo de hoy deberá ser confirmado por ambas instituciones antes de ser adoptado formalmente.

Según reveló la Comisión cuando presentó esta propuesta en noviembre de 2023, el 75 % de las pymes europeas dicen que no encuentra a los empleados que necesitan. Por ejemplo, muchos de esos empleos vacantes se dan en el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

La plataforma será similar a EURES, la red de agencias de empleo de la UE que actualmente cuenta con más de 4 millones de vacantes. EFE

