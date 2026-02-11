UE da un paso más para los planes de inversión en defensa SAFE de España y otros 7 países

Bruselas, 11 feb (EFE).- El Consejo (países) de la Unión Europea dio un paso más este miércoles para facilitar los planes de inversión en defensa de España y otros siete Estados miembros, dentro del instrumento bautizado como SAFE, al adoptar las correspondientes decisiones de ejecución, informó la institución en un comunicado.

Además de España, los otros países son Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Croacia, Portugal y Rumanía.

SAFE permitirá movilizar hasta 150.000 millones en créditos concedidos a los países del club comunitario.

El asunto recibió la luz verde de los países de la UE al ser adoptado sin discusión hoy en un Consejo de ministros europeos de Defensa.

«Esto allana el camino para la primera ola de préstamos asequibles y a largo plazo que liberará la Comisión, lo que permitirá a los países participantes adquirir equipos de defensa modernos y mejorar su preparación para la defensa», indicó la institución.

Tras este paso, Bruselas celebrará acuerdos de préstamo con los Estados miembros interesados ​​y procederá al desembolso de los pagos de prefinanciación.

El Consejo informó de un segundo conjunto de decisiones de ejecución, relativas a la asistencia financiera a Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Finlandia, que también han sido aprobadas por los embajadores ante la UE y se espera que el Consejo las adopte formalmente el 17 de febrero.

El pasado 15 de enero la Comisión Europea dio luz verde al plan de España para invertir unos 1.000 millones de euros para realizar compras conjuntas de material militar dentro de SAFE, que permitirá movilizar hasta 150.000 millones en créditos concedidos a los países del club comunitario.

El Ejecutivo comunitario estima que podrá realizar los primeros pagos en marzo de este año y destacó que estos fondos darán un impulso vital a capacidades estratégicas allí donde son más necesarias.

Bruselas desveló en septiembre del pasado año una asignación provisional de los fondos por países que contemplaba 1.000 millones de euros para España y en la que los mayores beneficiados son Polonia (43.734 millones de euros), Rumanía (16.680 millones), Francia (16.216 millones) e Italia (14.900 millones).

Por contra, los que recibirán menores cantidades son Dinamarca (46,8 millones de euros) y Grecia (787,7 millones), seguidos de Finlandia y España (1.000 millones para cada uno). EFE

mb/fpa