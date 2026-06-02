UE desplegará unos 800 bomberos en zonas de riesgo de incendios de España y otros 5 países

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Bruselas, 2 jun (EFE).- La UE tiene previsto desplegar 777 bomberos en zonas de alto riesgo de incendio de España y otros cinco países para ayudar en las tareas de extinción en caso de fuegos; un despliegue que forma parte de «la mayor respuesta contra los incendios forestales de la historia de la UE», explicó este martes la comisaria de Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

Además de España, los bomberos, que procederán de 14 Estados miembros, serán «preposicionados» en áreas de Chipre, Grecia, Italia, Francia y Portugal.

En paralelo, 22 aviones de extinción de incendios y cinco helicópteros de la flota de la UE estarán listos para apoyar a los países más afectados, indicó la comisaria en una rueda de prensa desde el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias.

Lahbib dijo que los incendios forestales en la UE «empiezan antes, duran más y golpean más fuerte» y subrayó la necesidad de estar preparados ante esa situación.

La comisaria recordó que los países pueden solicitar asistencia operativa cuando sus capacidades nacionales se ven desbordadas, a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE.

Bruselas precisó en un comunicado que la «flota de verano» que será apoyada este año por ese mecanismo europeo incluye, entre otras medidas, dos aviones anfibios medianos en España.

Durante toda la temporada de incendios forestales, los expertos del Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la UE, operativo las 24 horas, realizarán un seguimiento de los riesgos y apoyarán los despliegues mediante análisis meteorológicos y científicos.

El centro reforzará su vigilancia con expertos adicionales en incendios forestales de los Estados miembros y países participantes, junto con especialistas de las colaboraciones de la Comisión con instituciones científicas.

El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales proporcionará pronósticos continuos del riesgo de incendios forestales, mientras que los servicios de satélites de la UE, como Copernicus, ofrecerán cartografía de emergencia y análisis geoespacial para apoyar la toma de decisiones sobre el terreno.

Además, la UE inaugurará en 2026 una nueva estación regional europea de extinción de incendios en Chipre para aumentar la preparación y la capacidad de respuesta ante incendios forestales en toda Europa y la región del Mediterráneo meridional.

Esa estación regional permitirá el preposicionamiento de seis aeronaves y también acogerá cursos de formación y simulacros para profesionales de la protección civil con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.

El Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias garantiza la continuidad de las operaciones coordinando las ofertas de asistencia y apoyando el despliegue de personal, equipos y capacidades especializadas aportadas por los países participantes. EFE

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