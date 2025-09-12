The Swiss voice in the world since 1935

UE destina 40 millones de euros para ayudar a Ucrania a afrontar el próximo invierno

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bruselas, 12 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este viernes que destinará 40 millones de euros adicionales de ayuda humanitaria a Ucrania para ayudar al país a prepararse para afrontar el cuarto invierno desde que comenzó la invasión rusa a gran escala.

«El invierno trae nuevas dificultades para millones de ucranianos que ya sufren las consecuencias de la guerra de Rusia. Debemos mantenernos unidos en solidaridad, reforzar nuestra respuesta humanitaria colectiva y proteger a los más vulnerables durante los próximos meses de frío», dijo en un comunicado la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

La ayuda servirá para la compra de materiales, la reparación de viviendas y de centros para personas desplazadas. Además, según el comunicado del Ejecutivo europeo, también se destinará a mejorar el acceso al agua, al saneamiento y la calefacción para la población civil con especial atención a grupos vulnerables como personas mayores, niños, personas con discapacidad y familias desplazadas.

También se proveerá asistencia en efectivo, combustibles sólidos, aparatos de calefacción y aislamiento, además de puntos de calefacción de emergencia.

Más de 156.000 toneladas de suministros de emergencia han sido canalizados a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE), incluyendo 9.342 generadores de energía, 6.917 transformadores y millones de bombillas LED de bajo consumo. EFE

par/ahg/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR