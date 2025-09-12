UE destina 40 millones de euros para ayudar a Ucrania a afrontar el próximo invierno

Bruselas, 12 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este viernes que destinará 40 millones de euros adicionales de ayuda humanitaria a Ucrania para ayudar al país a prepararse para afrontar el cuarto invierno desde que comenzó la invasión rusa a gran escala.

«El invierno trae nuevas dificultades para millones de ucranianos que ya sufren las consecuencias de la guerra de Rusia. Debemos mantenernos unidos en solidaridad, reforzar nuestra respuesta humanitaria colectiva y proteger a los más vulnerables durante los próximos meses de frío», dijo en un comunicado la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib.

La ayuda servirá para la compra de materiales, la reparación de viviendas y de centros para personas desplazadas. Además, según el comunicado del Ejecutivo europeo, también se destinará a mejorar el acceso al agua, al saneamiento y la calefacción para la población civil con especial atención a grupos vulnerables como personas mayores, niños, personas con discapacidad y familias desplazadas.

También se proveerá asistencia en efectivo, combustibles sólidos, aparatos de calefacción y aislamiento, además de puntos de calefacción de emergencia.

Más de 156.000 toneladas de suministros de emergencia han sido canalizados a través del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE), incluyendo 9.342 generadores de energía, 6.917 transformadores y millones de bombillas LED de bajo consumo. EFE

