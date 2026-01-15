UE dice que Groenlandia está «en principio» cubierta por cláusula de defensa mutua europea

Limassol (Chipre), 15 ene (EFE).- La Unión Europea dijo este jueves que Groenlandia está cubierta «en principio» por la cláusula de defensa mutua consagrada en el artículo 42.7 del Tratado de la UE, aunque añadió que la cuestión «actualmente no se plantea».

«Groenlandia forma parte del territorio del Reino de Dinamarca y, por lo tanto, en principio está cubierta por la cláusula de solidaridad mutua del artículo 42.7 del TUE. Sin embargo, actualmente la cuestión no se plantea», afirmó Anitta Hipper, portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas. EFE

