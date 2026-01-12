UE exige una ‘cláusula Farage’ en negociación con Londres para relanzar relación posbrexit

2 minutos

Londres, 12 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) exige que cualquier futuro Gobierno británico pague una compensación económica si decide abandonar un eventual acuerdo de «reinicio» de las relaciones tras el Brexit que Bruselas negocia con el Gobierno laborista de Keir Starmer, informa este lunes el ‘Financial Times’.

Según un borrador del pacto al que ha tenido acceso el diario británico, la Comisión Europea ha incluido una cláusula de rescisión que obligaría al Reino Unido a pagar una elevada restitución si opta por retirarse de un propuesto acuerdo veterinario entre Londres y Bruselas, destinado a eliminar trabas burocráticas al comercio de alimentos y bebidas tras la salida británica del bloque.

Diplomáticos comunitarios han bautizado esta disposición como la «cláusula Farage», concebida, según explicaron, para proteger a la UE ante el riesgo de que el líder del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, llegue a ser primer ministro y cumpla su promesa de revertir el acercamiento de Starmer a Bruselas.

Farage, cuya formación lidera las encuestas de intención de voto, confirmó al ‘Financial Times’ que «rompería» cualquier acuerdo suscrito con los Veintisiete sin entregar dinero alguno.

«Ningún Parlamento puede vincular a su sucesor, no honraremos ninguna cláusula. Si Starmer firma esto, es una atrocidad democrática», afirmó.

Un responsable del Partido Laborista señaló por su parte que «es habitual que los acuerdos incluyan contingencias para su terminación y que estas funcionen en ambos sentidos», y precisó que las conversaciones detalladas con Bruselas sobre los términos del acuerdo aún no han comenzado.

La denominada cláusula Farage establece que, si cualquiera de las partes se retira del acuerdo, deberá pagar una compensación que incluiría los costes de creación de «infraestructura y equipamiento, contratación inicial y formación, necesarios para establecer los controles fronterizos».

Un diplomático de la UE la describió como «una disposición de seguridad para aportar estabilidad y disuadir a Farage y compañía», y explicó que Bruselas aspira a firmar un acuerdo que se mantenga a largo plazo, más allá de la actual legislatura británica, que concluye en 2029.

El Reino Unido y la UE acordaron en una cumbre el pasado mayo relanzar la relación bilateral mejorando la cooperación en varios sectores, tras las tensiones creadas por el Brexit, votado en un referéndum en 2016 y ejecutado en 2020. EFE

