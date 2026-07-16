UE felicita al nuevo primer ministro ucraniano y pide que priorice la integración europea

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Bruselas, 16 jul (EFE).- Líderes de la Unión Europea (UE) felicitaron este jueves al nuevo primer ministro ucraniano, Serguí Koretski, y le pidieron que sitúe la integración europea de Ucrania y el programa de reformas en el centro de su mandato.

«Enhorabuena, Serguí Koretsky, por su nombramiento como primer ministro. Esperamos con interés continuar nuestra excelente cooperación con Ucrania. Estamos convencidos de que situará la integración europea de Ucrania en el centro del esfuerzo de transformación del país», dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de un mensaje en redes sociales.

La jefa del Ejecutivo europeo añadió que Koretski «puede contar con todo nuestro apoyo a la hora de llevar adelante su ambicioso programa de reformas. En particular, en los ámbitos del Estado de derecho, la energía y otros sectores clave de la economía».

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, insistió en que, el que hasta ahora era presidente de la empresa pública energética ucraniana Naftogaz, «asume esta responsabilidad en un momento crucial para el futuro de Ucrania, trabajando por una paz justa y duradera mientras se continúa avanzando en el camino del país hacia la Unión Europea».

Del mismo modo, aseguró que la Eurocámara «seguirá siendo un socio firme en cada etapa del camino».

Koretski, quien fue investido hoy por el Parlamento ucraniano como nuevo primer ministro del país, sustituye en el cargo a la hasta el miércoles jefa de Gobierno Yulia Sviridenko, y tiene ahora la misión de elegir candidatos a ministros que han de ser a su vez ratificados por el Parlamento. EFE

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