UE logra pacto con el que busca mejorar disponibilidad del material reproductivo forestal

4 minutos

Bruselas, 9 dic (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, y el Parlamento Europeo (PE), ha alcanzado un acuerdo con el que se pretende mejorar la calidad y disponibilidad del material reproductivo forestal.

El Consejo indicó en un comunicado que el reglamento aspira a «apoyar la innovación y competitividad del sector de las semillas de la UE, al tiempo que se aborda la sostenibilidad, biodiversidad y desafíos relacionados con el clima».

El material reproductivo forestal se refiere a semillas, plantas y partes de plantas, y se usa para el establecimiento de nuevos bosques, la reforestación y otros tipos de plantación de árboles, lo que contribuye a «diferentes objetivos, incluida la conservación de la biodiversidad, la adaptación climática, la mitigación climática y la conservación de los recursos genéticos forestales», de acuerdo con la institución que reúne a los Estados miembros.

El Consejo añadió que el pacto entre los colegisladores de la UE «mantiene los principios existentes de aprobación del ‘material de base’ y la certificación de material reproductivo forestal cosechado antes de su comercialización».

Los Estados miembros tendrán que incluir el material de base aprobado en su territorio en los registros nacionales, y la Comisión Europea publicará una lista de toda la UE «para garantizar la plena trazabilidad», según la institución comunitaria.

«El reglamento introduce la posibilidad para los Estados miembros de autorizar que operadores profesionales aprueben material de base bajo la supervisión oficial de autoridades competentes. Sin embargo, la inclusión de ese material de base en el registro nacional sigue estando a discreción de las autoridades competentes», expuso el Consejo.

Añadió que se pondrá más el foco en evaluar las características de sostenibilidad del material de base, lo que en la práctica supondrá que ese material será sometido a exámenes para analizar las características que contribuyen a la resiliencia forestal, como la tolerancia a las plagas o una mejor adaptación a las condiciones climáticas locales.

El acuerdo, según el Consejo, también pone un mayor acento en procesos de producción innovadores, herramientas digitales y técnicas biomoleculares.

El nuevo reglamento también incluirá «su propio marco de control a medida, lo que garantizará una supervisión consistente y fiable, a la vez que reduce las cargas administrativas y financieras».

«Esto incluye normas sobre las autoridades designadas, sus competencias, recursos financieros y elementos seleccionados del reglamento de controles oficiales, como la transparencia, la delegación de tareas, la certificación, la confidencialidad y la formación del personal, para garantizar la coherencia entre los Estados miembros», explicó el Consejo.

Además, para responder a la capacidad de responder a crisis como tormentas, incendios o brotes de plagas, la Comisión Europea propuso planes nacionales de contingencia para ayudar a garantizar el suministro de material reproductivo forestal.

En el acuerdo negociado por la Eurocámara y los países, esos planes serán voluntarios y seguirán «requisitos simplificados».

Por otro lado, para reforzar la calidad del material forestal reproductivo en la Unión, se ha ampliado la lista de especies arbóreas contempladas en el reglamento.

«Los Estados miembros podrán aplicar medidas más estrictas o menos rigurosas a las especies no incluidas en el Anexo I del reglamento, lo que permite flexibilidad para reflejar las realidades forestales nacionales», señaló el Consejo.

Asimismo, los operadores profesionales deben estar registrados, mantener registros «adecuados» de suministradores y compradores, garantizar la «plena trazabilidad» e identificación del material reproductivo forestal durante la producción y la comercialización, y proporcionar a los usuarios la información «relevante» sobre el material específico.

El acuerdo provisional ahora será respaldado por el Consejo y el Parlamento Europeo, antes de ser formalmente adoptado y entrar en vigor. EFE

jug/mb/cc