UE logra un acuerdo para simplificar normas de producción y comercialización de semillas

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Bruselas, 16 jun (EFE).- Representantes de países de la Unión Europea (el Consejo) y del Parlamento Europeo lograron un acuerdo político para revisar y simplificar su normativa sobre producción y comercialización de semillas y otros materiales de reproducción vegetal.

La nueva legislación, acordada en la noche del lunes, actualizará la normativa hasta ahora vigente, de 1960.

El objetivo es aumentar la agrobiodiversidad, apoyar la conservación y las variedades adaptadas localmente, y brindar mayor flexibilidad para los diferentes usos por parte de, entre otros, obtentores de las plantas y operadores profesionales y no profesionales, precisó el Consejo (países UE) en un comunicado.

Asimismo, busca garantizar que el material de reproducción vegetal comercializado en la UE sea de alta calidad y fiable, y esté adaptado a los desafíos ambientales y climáticos que enfrenta Europa.

El acuerdo propone en particular sustituir varias directivas existentes por una única normativa armonizada, con el fin de reducir la carga administrativa, aumentar la biodiversidad agrícola y apoyar la conservación y las variedades adaptadas localmente.

Chipre, país que ejerce este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, valoró haber logrado ese acuerdo en seis meses dada la complejidad técnica de esa normativa.

Fuentes chipriotas aseguraron que el compromiso alcanzado refleja un enfoque equilibrado con la producción y comercialización del material vegetal reproductivo en la UE, y a la vez la garantía de unas salvaguardas adecuadas para la calidad de las plantas y su trazabilidad.

«El acuerdo garantiza enfoques más prácticos y menos onerosos tanto para las autoridades nacionales como para los operadores profesionales», explicó el Consejo de la UE en un comunicado.

Esta actualización permitirá además fomentar el apoyo al progreso científico y tecnológico de productores y empresas, que podrán beneficiarse de «herramientas digitales, técnicas biomoleculares y métodos de producción que no estaban previstos en la legislación original de la década de 1960».

Por otro lado, el acuerdo busca garantizar que los agricultores tengan acceso a materias primas agrícolas de alta calidad que puedan adaptarse a los efectos del cambio climático, las plagas o las enfermedades.

El acuerdo provisional tendrá que ser ahora respaldado por el Consejo y la Eurocámara, antes de ser adoptado formalmente y entrar en vigor, pero solo empezará a aplicarse cuatro años más tarde. EFE

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