UE no reconoce las «elecciones» rusas en la península ucraniana de Crimea

Bruselas, 13 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) dijo este sábado que no reconoce las «elecciones» regionales y locales que las autoridades rusas celebrarán el domingo en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

«El 14 de septiembre, las autoridades rusas celebran elecciones regionales y locales incluso en la Crimea anexionada ilegalmente, concretamente en la ciudad de Sebastopol. La UE no reconoce ni las llamadas ‘elecciones’ ni sus resultados en el territorio ocupado», dijo en un comunicado un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Las elecciones, continúa el comunicado, «constituyen otra violación del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, y de la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Ucrania».

La presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC) de Rusia, Ela Pamfílova, aseguró el pasado jueves que el país celebrará las elecciones locales y regionales a pesar de las «las condiciones de guerra». La jornada electoral arrancó el viernes y se prolongará hasta domingo en 81 regiones de la Federación de Rusia.

Por su parte, la UE reiteró que «Crimea es Ucrania» e instó a Rusia a cesar «sus esfuerzos por socavar la unidad nacional y la integridad territorial de Ucrania».

«La Unión Europea expresa su apoyo inquebrantable a Ucrania en sus esfuerzos por resistir la guerra de agresión de Rusia y se mantiene firme en su apoyo a una paz amplia, justa y duradera en Ucrania», concluye el comunicado. EFE

