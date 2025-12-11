UE pacta control obligatorio a inversión extranjera en defensa o inteligencia artificial

3 minutos

Bruselas, 11 dic (EFE).- La Unión Europea llegó este jueves a un acuerdo político para imponer controles obligatorios a determinadas inversiones extranjeras en ámbitos como la defensa, los semiconductores, la inteligencia artificial o los servicios financieros a fin de salvaguardar la seguridad de la UE, preservando al mismo tiempo la apertura al comercio y la inversión mundiales.

Representantes del Consejo de la UE (los países) y del Parlamento Europeo alcanzaron un pacto provisional sobre la revisión del reglamento relativo al control de las inversiones extranjeras directas, en vigor desde 2020, con el objetivo de reforzar la capacidad de la UE para identificar, evaluar y abordar los riesgos que pueden plantear.

El acuerdo impone mecanismos de control con un alcance mínimo común que deben aplicar todos los Estados miembros, y que también se aplican a las inversiones extranjeras a través de filiales de la UE, indicó el Consejo en un comunicado.

Ese ámbito mínimo común incluye productos de doble uso y equipamiento militar, así como las tecnologías consideradas “hipercríticas” (como la inteligencia artificial), las tecnologías cuánticas y los semiconductores, o las materias primas críticas.

También las entidades críticas en los ámbitos de la energía, el transporte y las infraestructuras digitales, y las infraestructuras electorales (bases de datos de votantes, sistemas de votación o sistemas de gestión electoral).

Igualmente, se incluye una lista limitada de entidades del sistema financiero, reducida para incluir únicamente a los depositarios centrales de valores, los operadores de mercados regulados, los operadores de sistemas de pago (excluidos los bancos centrales) o las instituciones de importancia sistémica.

Por otro lado, el acuerdo provisional confirma que las decisiones de selección siguen siendo responsabilidad exclusiva del Estado miembro en el que se realiza la inversión.

Los Estados miembros conservan plena discreción para decidir si autorizan, condicionan o prohíben una inversión.

En los casos en que se hayan emitido observaciones de otros Estados miembros o un dictamen de la Comisión, el Estado miembro que realice el control explicará cómo se han tenido en cuenta, sin perjuicio de las consideraciones sensibles en materia de seguridad nacional.

El acuerdo también aclara y simplifica aspectos operativos como la base de datos compartida para evitar eludir las normas y facilitar el intercambio de experiencias, o un portal único opcional para la presentación electrónica de inversiones extranjeras, que se creará si al menos nueve Estados miembros lo solicitan.

El acuerdo provisional deberá ser ahora ratificado por el Consejo y el Parlamento antes de su adopción formal. Las nuevas normas comenzarán a aplicarse 18 meses después de la entrada en vigor del reglamento.

La Comisión Europea celebró el acuerdo político, que consideró un “paso importante para reforzar la seguridad y el orden público de la UE, garantizando que las inversiones extranjeras sigan respaldando, en lugar de socavar, la seguridad económica, la resiliencia y los intereses generales de Europa”.

También dijo en un comunicado que fortalecerá la capacidad de la UE para “identificar y abordar colectivamente los riesgos potenciales que las inversiones extranjeras pueden suponer para la seguridad y el orden público”. EFE

