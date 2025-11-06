UE pacta uniformar criterios para medir emisiones del transporte de pasajeros y mercancías

2 minutos

Bruselas, 6 nov (EFE).- La Unión Europea alcanzó en la noche del miércoles al jueves un acuerdo político para unificar los distintos criterios empleados para medir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el transporte de pasajeros y mercancías, que tendrá en cuenta desde la producción de combustible hasta su uso final en el sector.

«Gracias a este acuerdo, los ciudadanos y las empresas tendrán una visión más clara de las emisiones generadas por los servicios de transporte que utilizan», señaló en un comunicado el ministro de Transporte de Dinamarca, Thomas Danielsen, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

El titular danés añadió que el acuerdo permitirá «contabilizar sus emisiones en base a un único estándar armonizado a nivel mundial» a los operadores de transporte de pasajeros y mercancías, segmento de actividad responsable «de cerca del 30 % de las emisiones del transporte en el bloque».

Muchos servicios de transporte miden sus emisiones de gases de efecto invernadero, pero a menudo se les pide que utilicen distintos métodos, lo que hace que el cálculo sea una tarea compleja para los operadores y que resulte difícil para los consumidores «saber qué servicio es realmente más ecológico».

El acuerdo provisional, que aún debe de ser adoptado formalmente por el Consejo y la Eurocámara, intenta corregir esa situación mediante un método común que basado en una norma global, tanto para los servicios de transporte de mercancías como de pasajeros.

«La metodología de referencia será la norma EN ISO 14083:2023, que establece reglas y principios comunes a nivel mundial para el cálculo de emisiones en operaciones de transporte, basados en el principio ‘del pozo a la rueda’ (well-to-wheel)», señaló el Consejo de la UE.

Se computarán las emisiones «generadas durante todo el proceso de producción del combustible, desde su extracción hasta su uso por el servicio de transporte».

La publicación de esa información por parte de los operadores seguirá siendo voluntaria, pero «si una empresa decide o se le pide calcular y divulgar dicha información, deberá utilizar la metodología establecida».

Además, se le encargará a la Comisión Europea que desarrolle «una herramienta de cálculo gratuita, especialmente diseñada para ayudar a las pymes, que irá acompañada de un manual de uso». EFE

jaf/ahg/cc