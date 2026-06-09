UE pide investigación «rápida» e «independiente» por muerte de activista polaca en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 9 jun (EFE).- La Delegación de la Unión Europea (UE) en Ecuador mostró este martes su preocupación por el fallecimiento en la víspera de la activista polaca Monika Silva, quien denunció casos de presunta corrupción en la provincia costera de Santa Elena, donde estaba radicada, y pidió una investigación «rápida» e «independiente» para esclarecer los hechos.

«La Unión Europea expresa su profunda preocupación por la muerte de la ciudadana europea y activista contra la corrupción Monika Silva. Hacemos extensivas nuestras condolencias a su familia y seres queridos», señaló la UE en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X.

«Instamos a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente para esclarecer las circunstancias y garantizar la rendición de cuentas», agregó la oficina diplomática.

La delegación europea reiteró «la importancia de proteger a los defensores de los Derechos Humanos, periodistas y activistas de la sociedad civil, así como de garantizar un entorno seguro para el ejercicio del espacio cívico en Ecuador».

El cuerpo de Silva fue encontrado el lunes en su vivienda de la localidad de Montañita, en la provincia de Santa Elena, y su muerte causó conmoción debido a que se la conocía por denunciar casos de presunta corrupción en esa zona costera del país.

La Fiscalía y el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, señalaron este martes que ya se habían iniciado las investigaciones para esclarecer las causas de la muerte de la activista.

Y aunque Reimberg indicó que estaban esperando el resultado de la autopsia, señaló que presumen que se había suicidado. «Se encontraron en el lugar los indicios necesarios para llegar a esa determinación», apuntó el ministro en una entrevista en Radio América.

Silva era parte de la Fundación La Integridad, que denunciaba casos de presunta corrupción sobre temas relacionados con el medioambiente y contratos públicos, entre otros. EFE

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