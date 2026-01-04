UE pide una transición pacífica en Venezuela «respetuosa con su soberanía»

Bruselas, 4 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) llamó este domingo a una transición pacífica en Venezuela «respetuosa con su soberanía» y pidió «calma y moderación».

«La UE ha declarado en repetidas ocasiones que Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente y ha abogado por una transición pacífica hacia la democracia en el país, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía», apuntó un comunicado de la alta representante europea, Kaja Kallas, con el respaldo de 26 Estados miembros (todos menos Hungría).

Asimismo, el comunicado añadió que «debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro» y hizo «un llamamiento a la calma y la moderación de todos los actores, con el fin de evitar una escalada y garantizar una solución pacífica a la crisis». EFE

