UE pide una transición pacífica en Venezuela «respetuosa con su soberanía»

2 minutos

Bruselas, 4 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) llamó este domingo a una transición pacífica en Venezuela «respetuosa con su soberanía» y pidió «calma y moderación».

«La UE ha declarado en repetidas ocasiones que Nicolás Maduro carece de la legitimidad de un presidente elegido democráticamente y ha abogado por una transición pacífica hacia la democracia en el país, liderada por Venezuela y respetuosa con su soberanía», apuntó un comunicado de la alta representante europea, Kaja Kallas, con el respaldo de 26 Estados miembros (todos menos Hungría).

El comunicado añadió que «debe respetarse el derecho del pueblo venezolano a determinar su futuro» e hizo «un llamamiento a la calma y la moderación de todos los actores, con el fin de evitar una escalada y garantizar una solución pacífica a la crisis».

La jefa de la diplomacia europea dijo que la UE está «en estrecho contacto con los Estados Unidos, así como con socios regionales e internacionales, para apoyar y facilitar el diálogo con todas las partes implicadas, con el fin de alcanzar una solución negociada, democrática, inclusiva y pacífica a la crisis, liderada por los venezolanos».

Tras subrayar que «en todas las circunstancias deben respetarse los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas», insistió en que «los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tienen la responsabilidad particular de defender esos principios, como pilar de la arquitectura de seguridad internacional».

«Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única forma de que Venezuela restablezca la democracia y resuelva la crisis actual», sentenció.

La UE comparte la prioridad de luchar contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, aclaró en el comunicado, pero «estos retos» deben abordarse «respetando plenamente el derecho internacional y los principios de integridad territorial y soberanía».

«En este momento crítico, es esencial que todos los actores respeten plenamente los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario. Todos los presos políticos actualmente detenidos en Venezuela deben ser liberados incondicionalmente», agregó.

Por último informó de que las autoridades consulares de los Estados miembros de la UE están trabajando «en estrecha coordinación» para proteger la seguridad de los ciudadanos de la UE, «incluidos los detenidos ilegalmente en Venezuela».EFE

