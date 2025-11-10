UE presenta programa de 1.000 millones de euros para seguridad energética de Centroamérica

Santa Marta (Colombia), 10 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) presentó este lunes en la ciudad colombiana de Santa Marta una nueva iniciativa birregional, en el marco de Global Gateway, que movilizará 1.000 millones de euros (unos 1.150 millones de dólares) para impulsar la seguridad energética en Centroamérica.

Se trata de «un programa nuevo que puede cambiar la faz de la América Central», dijo la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, en la presentación de la iniciativa, que beneficiará a Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice.

«Este acuerdo que el BEI va a firmar para financiar este proyecto de interconexión es absolutamente esencial», dijo por su parte el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien agregó que se trata de «un proyecto estratégico (…) que prueba que ponemos el dinero, la plata, donde hemos puesto nuestras palabras». EFE

