UE prolonga un año sanciones contra responsables de proliferación y uso de armas químicas

1 minuto

Bruselas, 13 oct (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, decidió este lunes prolongar un año más, hasta el 16 de octubre de 2026, la aplicación de las medidas restrictivas individuales contra la proliferación y uso de armas químicas.

La institución comunitaria indicó en un comunicado que las medidas restrictivas aplican a veinticinco personas y seis entidades.

Los afectados por las sanciones están sujetos a una congelación de activos, y el suministro de fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, a ellos o para su beneficio, está prohibido en la UE.

Además, las personas naturales tienen prohibido viajar a territorio de la Unión Europea.

«El régimen de sanciones aspira a contribuir a los esfuerzos de la UE para contrarrestar la proliferación y uso de armas químicas, así como apoyar la aplicación de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Uso de Armas Químicas y sobre su Destrucción», explicó el Consejo. EFE

