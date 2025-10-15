UE responderá «apropiadamente» a represalia contra un país, ante amenaza de Trump a España

Bruselas, 15 oct (EFE).- La Comisión Europea (CE) aseguró este miércoles que responderá «apropiadamente a cualquier medida» comercial contra un Estado miembro de la Unión Europea (UE), tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer aranceles a España por no elevar su gasto militar al 5 % del PIB.

«Responderemos apropiadamente, como siempre hacemos, a cualquier medida tomada contra uno o más de nuestros Estados miembros», declaró el portavoz de la CE Olof Gill durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario. EFE

