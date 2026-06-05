UE valora que Zelenski pida una negociación directa para poner fin a la guerra en Ucrania

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Bruselas, 5 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) valoró este viernes la petición de negociaciones directas por parte del presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, para el fin de la agresión rusa en Ucrania y aseguró que apoya todos los formatos de negociación en ese sentido.

La misiva supone «un nuevo llamamiento a Rusia para el fin de guerra» y demuestra que Ucrania «persigue unas negociaciones genuinas y un alto el fuego incondicional», dijo la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

En ese sentido, indicó que la UE «valora» la petición de negociaciones directas y de alto el fuego por parte de Zelenski.

Indicó que la UE se centra en los hechos: mientras Ucrania y la UE quieren la paz, Rusia sigue atacando y, cuando ya se ha entrado en el quinto año de guerra, Rusia solo ha ocupado menos de 1 % del territorio ucraniano.

Y añadió que la realidad sobre el terrero muestra la contradicción entre lo que ocurre y lo que el presidente ruso, Vladimir Putin, dice.

Por otra parte, preguntada por los esfuerzos de Alemania, Francia y el Reino Unido para involucrar a Rusia en negociaciones para la paz, la misma portavoz indicó que la UE apoya la paz «en todos los formatos».

No obstante, precisó que «no vamos a entrar en quien debe ser el mediador o no» y recordó que el tema de las negociaciones y la posibilidad de mediar fue abordada la semana pasada en un Consejo informal de ministros de Exteriores en Chipre.

Entonces la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, indicó que la UE no podrá mediar con Rusia porque no es neutral, sino que estará siempre del lado de Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, propuso un cese el fuego y negociaciones directas para poner fin a la guerra, en una carta abierta a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que posteo este jueves en sus redes sociales.

«Usted puede terminar su guerra», dice Zelenski en la misiva, donde dice que en las negociaciones deben participar la UE y EE.UU.

Zelenski plantea un encuentro con Putin que no debe realizarse ni en Moscú ni en Kiev, sino en un lugar central como Suiza o un país árabe.

El primer paso debe ser un cese el fuego y un intercambio de prisioneros empezando por los civiles y por los niños secuestrados por Rusia.

Al final de la carta Zelenski dice a Putin que si no termina la guerra, tendrá que luchar por su propia existencia ya que la historia muestra que cuando Rusia se cansa viene un cambio. EFE

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