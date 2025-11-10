UE y CELAC expresan «profunda preocupación» por guerra en Ucrania y apoyan alto de fuego

Santa Marta (Colombia), 9 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) expresaron este domingo en la ‘Declaración de Santa Marta’ su «profunda preocupación por la guerra contra Ucrania» y apoyaron los esfuerzos hacia un alto de fuego «sostenible».

«Reiteramos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que continúa causando un inmenso sufrimiento humano. Apoyamos todos los esfuerzos encaminados a lograr un alto el fuego sostenible y a promover el diálogo político orientado a una paz justa, integral y duradera», sostiene el punto 14 del documento, suscrito en el marco de la IV Cumbre CELAC-UE.

El bloque birregional expresó además su respaldo «a fomentar la desescalada y a propiciar un diálogo directo, de conformidad con el derecho internacional y con pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el arreglo pacífico de las controversias y el principio de integridad territorial y soberanía». EFE

csr/joc/sbb

(foto)(video)