UE y CELAC expresan «profunda preocupación» por guerra en Ucrania y apoyan alto de fuego

2 minutos

Santa Marta (Colombia), 9 nov (EFE).- La Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) expresaron este domingo en la ‘Declaración de Santa Marta’ su «profunda preocupación por la guerra contra Ucrania» y apoyaron los esfuerzos hacia un alto de fuego «sostenible».

«Reiteramos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que continúa causando un inmenso sufrimiento humano. Apoyamos todos los esfuerzos encaminados a lograr un alto el fuego sostenible y a promover el diálogo político orientado a una paz justa, integral y duradera», sostiene el punto 14 del documento, suscrito en el marco de la IV Cumbre CELAC-UE.

El bloque birregional expresa además su respaldo «a fomentar la desescalada y a propiciar un diálogo directo, de conformidad con el derecho internacional y con pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, incluido el arreglo pacífico de las controversias y el principio de integridad territorial y soberanía».

En el punto anterior de la declaración, de la cual se «disocian» Venezuela y Nicaragua, señala que los países de América Latina y el Caribe y la Unión Europea ven «con preocupación el impacto adverso del creciente número de guerras y conflictos en el mundo».

«Reiteramos nuestras posiciones nacionales sobre los conflictos y guerras en curso y subrayamos la urgente necesidad de dar prioridad al arreglo pacífico de las controversias, la diplomacia y el diálogo, en pleno respeto del derecho internacional», sostienen.

Asimismo, expresan «la necesidad de garantizar la protección de la población civil y la prestación de asistencia humanitaria».

La IV Cumbre CELAC-UE reunió en Santa Marta a representantes de unos sesenta países de ambos lados del Atlántico, pero estuvo marcada por la notoria ausencia de varios líderes europeos y latinoamericanos.

Aunque inicialmente estaba previsto que se extendiera hasta el lunes, la cita concluyó de forma anticipada esta tarde. EFE

