UE y Egipto urgen intensa ayuda para afrontar catástrofes humanitarias en Gaza y Sudán

3 minutos

El Cairo, 27 nov (EFE).- La Unión Europea y Egipto urgieron este jueves desde El Cairo a una coordinación internacional para garantizar el flujo de una «intensa y completa» ayuda humanitaria a Gaza y Sudán para afrontar las catástrofes humanitarias que sufren sus poblaciones a causa de la violencia bélica.

La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, y el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, coincidieron, en una rueda de prensa tras una reunión que mantuvieron en El Cairo, en la necesidad de que Israel abra «todos los cruces de la Franja de Gaza» para garantizar el ingreso de «ayuda suficiente», en particular material de alojamiento para hacer frente al invierno.

«Millones de personas perdieron sus hogares en Gaza (…) necesitamos asegurarnos de que después de esta crisis habrá recuperación y reconstrucción (…) también se necesita proteger a los niños de las lluvias ya que las tiendas de campaña no les brindan protección necesaria», dijo Lahbib.

La funcionaria europea destacó la necesidad de que se permita «el ingreso completo e integral de ayuda humanitaria (en Gaza) a través de las agencias de la ONU, la Unión Europea y los socios internacionales (…) todos los países deben esforzarse para que esto suceda», añadió.

Lahbib indicó que visitará mañana, viernes, la ciudad de Al Arish, en el norte del Sinaí egipcio y vecina de Gaza, para ver de primera mano la zona logística establecida por Egipto con almacenes de diferentes tipo de ayuda para los gazatíes, y se reunirá con responsables de la Cruza Roja egipcia.

Tras destacar que «la UE es el primero entre los donantes de ayuda internacionales «, y que «ha dedicado 220 millones de dólares para los palestinos», Lahbib elogió la recepción por Egipto de alrededor de «30.000 niños que buscaron refugio y seguridad en territorio egipcio desde (octubre de) 2023», cuando estalló la guerra en Gaza.

Lahbib y Abdelaty calificaron, por otro lado, la crisis en Sudán de «la peor catástrofe humanitaria del planeta», y en destacar la importancia de intensificar el flujo de ayuda al país africano, muy en especial a la ciudad occidental de Al Fasher, en cuanto se declare un alto el fuego.

«Lo que ocurre en Sudán es el peor tipo de crisis humanitaria en la historia. La mitad de los civiles necesitan que se les salve la vida», recalcó la responsable europea, y calificó de «matanza y no guerra» las acciones de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en Al Fasher, capital de Darfur Norte.

Desde la caída de esa ciudad en manos de las FAR a finales de octubre pasado, se han denunciado numerosas atrocidades, incluidas violaciones de mujeres y niños y asesinatos extrajudiciales sobre bases étnicas.

Elogió asimismo la acogida por Egipto de millones de desplazados y refugiados sudaneses desde el inicio de la devastadora guerra entre el Ejército sudanés y las FAR, en abril de 2023, apuntando que 3 de cada 4 cuatro refugiados en el país norteafricano son sudaneses.

Abdelaty, por su parte, reafirmó que su país acoge a más de 10 millones de refugiados y desplazados, más de la mitad de ellos sudaneses, y que El Cairo, junto con otros mediadores, en particular Estados Unidos, intensifican sus esfuerzos para consolidar el alto el fuego en Gaza y acordar una tregua en Sudán. EFE

