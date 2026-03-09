UE y líderes de Oriente Medio exploran cómo mitigar impacto del bloqueo del estrecho Ormuz

Bruselas, 9 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) y los líderes de trece países de Oriente Medio abordaron este lunes el impacto de los ataques a infraestructuras energéticas y el bloqueo del estrecho de Ormuz en la seguridad energética mundial, y exploraron vías para reforzar la cooperación a fin de «mitigar estos riesgos».

Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, discutieron el tema durante una videoconferencia con líderes de la región para hablar de la guerra en Irán.

El estrecho de Ormuz atraviesa una situación de máxima tensión que ha afectado gravemente al tráfico marítimo en el contexto de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. EFE

