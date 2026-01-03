UE y líderes europeos evitan pronunciarse sobre EEUU y defienden seguridad de compatriotas

3 minutos

Bruselas, 3 ene (EFE).- Representantes de la UE y líderes de distintos países europeos defendieron este sábado la necesidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en Venezuela y evitaron pronunciarse sobre el ataque aéreo de Estados Unidos y el anuncio por parte del presidente estadounidense de la detención del líder venezolano Nicolás Maduro.

La alta representante europea de Exteriores, Kaja Kallas, dijo a través de un mensaje en redes sociales que «la seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad».

Asimismo, Kallas también informó de que ha hablado con el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, y pidió «moderacion» y respeto por los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

«La UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica», añadió.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo seguir la situación en Venezuela «con gran preocupación» y apoyó el trabajo de Kallas y los Estados miembros «para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos en el país».

Por otro lado, varios países europeos han pedido precaución a sus ciudadanos y han ofrecido asistencia consular.

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, aseguró este sábado que la seguridad de sus ciudadanos «es una prioridad absoluta» e informó de que su embajada en Bogotá, responsable de Venezuela, así como sus servicios en la capital belga, «están plenamente movilizados».

Por otro lado, las autoridades portuguesas pidieron a sus ciudadanos en Venezuela que permanezcan en casa, mientras que el embajador italiano en el país caribeño, Giovanni Umberto De Vito, ha pedido cautela sin «caer en el alarmismo».

El ministro de Exteriores y de la Cooperación Internacional italiano, Antonio Tajani, también ha ofrecido asistencia consular a los italianos presentes en Venezuela, alrededor de 160.000, la mayoría con doble nacionalidad por sus antepasados italianos.

En los Países Bajos, el primer ministro Dick Schoof hizo hincapié en la seguridad en la región, más específicamente en las islas neerlandesas del Caribe: Aruba, Curazao y Bonaire.

«La seguridad en la región es de gran importancia para Aruba, Curazao y Bonaire. Mantenemos un estrecho contacto y he informado a los primeros ministros Eman y Pisas y al gobernador Soliano de que ellos y los habitantes de las islas pueden contar con nuestro apoyo en estos momentos de incertidumbre», dijo a través de redes sociales.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y dijo haber capturado al presidente venezolano y a su esposa, y haberlos sacado del país.

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

El secretario de Estado de EE.UU aseguró que Maduro se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación. EFE

par/rf