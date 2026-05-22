UE y México firman pacto comercial que deja sin arancel a 99 % de productos intercambiados

4 minutos

Madrid, 22 may (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tienen previsto reunirse este viernes en la capital mexicana para firmar el pacto comercial entre ese país y la Unión Europea.

El acuerdo actualiza el que lleva en vigor desde 2020 y deja libres de arancel el 99 % de los productos intercambiados entre la UE y México, lo que facilitará el comercio agrícola.

Con esta firma, Bruselas confía en impulsar las ventas a México, ya que se suprimirán aranceles a casi todas las principales partidas de la UE, ya sea en el momento de la entrada en vigor del pacto o en un plazo de siete a diez años desde que comience a aplicarse.

Entre los cambios, por ejemplo, figura la reducción al 0 % del arancel a 13.000 toneladas de porcino, a 20.000 toneladas de distintos tipos de quesos y a 13.000 toneladas de preparados lácteos, frente a la tasa actual del 45 % en todos esos productos.

México eliminará por completo sus altos aranceles para permitir el acceso libre a exportaciones agroalimentarias de la UE como pasta (actualmente sujeta a aranceles de hasta el 20 %), chocolate y confitería (más del 20 %), quesos azules (hasta 20 %), papas (hasta 20 %), manzanas y duraznos en conserva (hasta 20 %), huevos (hasta 45 %) y productos avícolas de relevancia económica (hasta 100 %).

Además, en México quedarán protegidos 568 alimentos y bebidas europeas bajo indicación geográfica -como el vino Rioja, el jamón de Parma o el queso Roquefort- para evitar el contrabando y la venta de imitaciones.

Se espera igualmente que más empresas de la industria cárnica porcina y avícola puedan exportar sin «demoras indebidas», gracias a la preinscripción y aceptación de productos procedentes de zonas libres de plagas reconocidas y sin coste alguno en caso de que México decida auditar a los países de la UE.

El nuevo acuerdo permite a la UE fijar estándares más altos para la protección de la seguridad alimentaria, los trabajadores y el medioambiente si es necesario; y las dos partes reforzarán la cooperación para mejorar el bienestar animal y hacer frente a la resistencia antimicrobiana.

España puede beneficiarse de la renovación del acuerdo

España exportó a México productos de alimentación, bebidas y tabaco por valor de 612,7 millones de euros en 2025, el 6,7 % menos que el año anterior, y mantuvo una balanza comercial positiva, que ahora puede beneficiarse de la renovación del acuerdo comercial entre ese país y la Unión Europea (UE).

Según datos provisionales del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, el superávit agroalimentario de España sumó 283,26 millones de euros en 2025, lo que supone una caída del 24,38 % respecto al año anterior.

Las importaciones procedentes de México aumentaron el 16,6 % anual en 2025, hasta 329,5 millones de euros.

Entre las principales partidas de exportación española al país americano destacan las bebidas (143,3 millones de euros), seguidas de las grasas y los aceites (128,8 millones), los preparados alimenticios -como extractos, levaduras, salsas, sopas y helados- (108,1 millones) y los productos cárnicos (92,3 millones).

Las mayores compras corresponden a frutas, hortalizas y legumbres (127,8 millones de euros), bebidas (112,3 millones), productos pesqueros (42,8 millones) y azúcar, café y cacao (15,9 millones).

A nivel de la UE, México -con 131 millones de consumidores- es el segundo mayor importador de productos agroalimentarios europeos de Latinoamérica, por valor de 2.700 millones de euros anuales, según datos de la Comisión Europea de 2024.

De ese monto, las exportaciones de preparados alimenticios sumaron 264 millones de euros; los preparados de cereales, 229 millones; las frutas y hortalizas, 228 millones; el vino, 210 millones; y los productos lácteos, 200 millones, entre otros alimentos y bebidas. EFE

bds/lrs/jmj/cg

(infografía)