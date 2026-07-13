UE y Reino Unido culminan acuerdo que permite a Londres participar en préstamo a Ucrania

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Bruselas, 13 jul (EFE).- La Unión Europea (UE) y el Reino Unido finalizaron este lunes las negociaciones para la participación de Londres en el préstamo de apoyo a Ucrania, dotado con 90.000 millones de euros, informó la Comisión Europea.

Las partes publicaron una declaración conjunta en la que dejaron claro su firme apoyo a Ucrania y su compromiso de respaldar al país «durante el tiempo que sea necesario», hasta lograr una paz «integral, justa y duradera».

Consideran la firma del acuerdo como «un paso importante hacia la participación del Reino Unido», al permitir a Kiev la compra de material a fabricantes del sector de defensa.

El Reino Unido «realizará una contribución justa y proporcionada a los costes derivados de la financiación, en consonancia con el valor de los contratos adjudicados a empresas británicas», precisa la declaración.

Recuerda que el préstamo a Ucrania aporta a ese país un apoyo financiero previsible, tanto presupuestario como para el gasto en defensa, durante los próximos dos años.

El pasado junio se desembolsaron 7.100 millones de euros (3.200 millones para apoyo presupuestario y cerca de 3.900 millones para defensa) y esta semana hay previsto un nuevo desembolso destinado a la defensa.

«Seguimos colaborando estrechamente con nuestros socios internacionales para fortalecer la resiliencia de Ucrania, apoyar su economía y ayudar a satisfacer sus necesidades inmediatas y a largo plazo», dice la declaración.

Las partes concluyeron que la seguridad europea «es más sólida cuando los aliados permanecen unidos» y que el préstamo a Ucrania «constituye asimismo una inversión vital en la seguridad europea» ya que «una Ucrania fuerte, soberana y segura es esencial para la seguridad y la estabilidad de Europa en su conjunto, así como para disuadir futuras agresiones». EFE

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