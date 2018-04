«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

“En Suiza hay unos 1000 bitcoines diferentes” Norma Domínguez, Buenos Aires 21 de marzo de 2018 - 14:37 Suiza advirtió a la comunidad de países industrializados sobre los riesgos que representan las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. En entrevista con swssinfo.ch, el ministro helvético de Finanzas, Ueli Maurer, abunda sobre el tema, analiza la necesidad de una apertura comercial, las relaciones Berna-Buenos Aires y el interés helvético en el Mercosur. El consejero federal participó los días 19 y 20 de marzo en la reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20 (países industrializados) en la capital argentina. El encuentro estuvo dominado por debates en torno al crecimiento con sostenibilidad; la apertura de mercados; el proteccionismo y la economía digital. swissinfo.ch: ¿Cómo evalúa en este momento la relación entre Suiza y Argentina? Ueli Maurer: Creo que hay una muy buena relación entre los gobiernos. Suiza estuvo presente en el país en los últimos meses con dos delegaciones ministeriales y en 2017 vino por primera vez un presidente de la Confederación, Doris Leuthard. Próximamente llegará una importante delegación económica helvética, encabezada por el ministro Johann Schneider-Ammann. Las empresas suizas están interesadas en invertir aquí. En el pasado éramos muy precavidos, pero ahora Argentina está más estable y hay mucho interés. swissinfo.ch: ¿Cómo está funcionando el acuerdo para evitar la doble imposición? U.M.: Está en vigor y las primeras experiencias son buenas. Falta concretar detalles de implementación y algunos temas técnicos, pero está funcionando satisfactoriamente. swissinfo.ch: Hablemos de Economía: Suiza terminó 2017 con un superávit de 45 mil millones de francos. ¿Fue suerte o estrategia? U.M.: Quizás hayamos sido demasiado prudentes a la hora de hacer el presupuesto, y la diferencia a favor se explica por el impuesto a las empresas. Somos un país atractivo para las empresas, vienen a establecerse en Suiza y eso luego se refleja en la recaudación, que fue mucho mejor que la esperada. swissinfo.ch: Argentina es uno de los pocos países que sigue con porcentajes de inflación muy altos. 25% el año pasado. ¿Cuál es la mejor manera de reducir la inflación? U.M.: El ‘crecimiento’ es la mejor manera. Es una palabra corta pero que implica mucho esfuerzo y un largo camino. Paradójicamente, en Suiza tenemos el problema opuesto: quisiéramos algo de inflación. swissinfo.ch: ¿Estados Unidos tiene Silicon Valley y Suiza tiene ‘Cripto Valley’? U.M.: Tenemos en este momento, en promedio, tres pedidos por semana de empresas emergentes (start-ups) en este rubro que se quieren establecer en esa región de Zug, por eso la llamamos ‘Cripto Valley’. swissinfo.ch: ¿Suiza va a apostar a estas criptomonedas? La pregunta responde a que existen dudas sobre su seguridad y su posible mal utilización para lavado de dinero. U.M.: No pensamos que las criptomonedas puedan llegar a ser a corto plazo un medio de pago. En cuanto a la seguridad, la fase compleja es cuando hay que cambiar una moneda oficial a una criptomoneda, y esa fase de cambio la tenemos controlada. Para darle un número, hoy en Suiza hay aproximadamente 1 000 bitcoines diferentes, y no pensamos que eso llegue a tener un volumen suficiente como para hacer competencia a las divisas. Toda esa problemática tiene que ser objeto de una discusión a nivel internacional, para encontrar soluciones uniformes. swissinfo.ch: Usted es considerado como un político innovador que apuesta a la innovación. ¿Se considera así? U.M.: No sé si yo soy un innovador, pero es una responsabilidad de todo el mundo favorecer la innovación; sobre todo de los políticos. Y también favorecer un espíritu de cierta toma de riesgos, que a veces hace falta. Tengo seis hijos que viven en el extranjero, y cada vez que regresan a casa vienen con ideas locas, lo que es una motivación para mí: me invita a mantenerme al pendiente de todas las novedades y evoluciones. swissinfo.ch: ¿Qué resultados inmediatos aportan este tipo de conferencias? U.M.: En primer lugar, tener contactos bilaterales. Suiza participa ahora en algunas organizaciones internacionales y en foros de discusión con Estados Unidos, China y otros países importantes. Pero es importante que los países de economías fuertes participen en tales reuniones multilaterales y agradecemos la invitación de la presidencia argentina del G20. También está el tema de digitalización de los impuestos; lavado de dinero… Escuchar dónde estamos y hacia dónde vamos. swissinfo.ch: ¿Hacia dónde vamos? U.M.: Veo que Argentina y Suiza tienen la misma postura en favor del comercio mundial, en contra de un proteccionismo extremo. En este sentido, es muy positiva e importante esta convergencia de opiniones, no solo para Suiza sino también para otros países. swissinfo.ch: Argentina introdujo en los últimos dos años reformas para abrir su economía al mundo. ¿Cómo ve al gobierno? U.M.: El nuevo gobierno está en buen camino: el único camino para tener resultados positivos. Es un camino difícil, más aún tomando en cuenta las fuertes diferencias sociales que existen en el país y que dificultan los avances. Pero creo que tienen un presidente que supo establecer credibilidad y estabilidad. Esto es clave para los inversores. Desde Suiza no solo miramos a Argentina. Miramos a América del Sur. Pero necesitamos estabilidad sostenida en el tiempo. Espero que el gobierno actual gane las próximas elecciones para seguir en este camino. Sería un éxito para Argentina y para el continente. swissinfo.ch: ¿Los ciudadanos suizos comparten esta gran apertura comercial que el gobierno lleva adelante, como los acuerdos con Estados Unidos, China, Mercosur, Medio Oriente, la Unión Europea…? U.M.: Suiza en general, y también sus ciudadanos, son muy abiertos al comercio internacional. Es más, deseamos más comercio internacional porque Suiza vive de vender al Mundo. Lo que la Confederación no hace, y el ciudadano suizo tampoco lo desea, es un emparejamiento o asociación a un nivel político. Por eso Suiza no es miembro de la Unión Europea ni lo va a ser en un plazo predecible. Y la experiencia es que somos unos de los países más competitivos a nivel mundial, porque competimos en un ámbito internacional abierto y sin protecciones. Para existir en el mundo debemos ser competitivos, y para ello tenemos que lograr niveles de excelencia en los productos. swissinfo.ch: ¿El Brexit fue un intento de imitar el modelo suizo? U.M. - En cierto sentido, sí. Fue, hasta cierto punto, una consecuencia de las olas migratorias. swissinfo.ch: ¿Cómo marcha el acuerdo EFTA - MERCOSUR? U.M.: Estamos avanzando. Nuestros agricultores son muy cuidadosos, como en cualquier otra parte, pero creo que encontraremos soluciones que ellos puedan aceptar. No hay inconvenientes significativos y la próxima delegación vendrá para negociar. Por su parte, Argentina debe mirar que sean competitivos cuando abran las fronteras, y ese será su desafío. Tenemos la ambición de avanzar rápidamente en las negociaciones, para poder culminarlas en los próximos meses y luego cumplir con los requisitos de ratificación, que también llevarán su tiempo. Ueli Maurer sobre No Billag "Nunca hubo dudas sobre el apoyo de los ciudadanos suizos al servicio público audiovisual Creo que con el resultado de la votación no debería haber grandes consecuencias financieras. Durante la campaña (denominada 'No Billag') quedó clara la presión sobre la SSR SRG para que sea más eficiente y haga mejor trabajo con menos recursos. Ya anunció la empresa que se va a restructurar y quizás pueda llegar a desaparecer algún programa o canal, pero ya como parte de esa transformación que llevará adelante la propia empresa. Fuera de eso, pienso que no debe haber mayores cambios".