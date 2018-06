U.M.: No hay que mezclar deporte y política. Suiza tiene el derecho de manifestarse políticamente, pero hay que mantener el contacto.

"No hay que mezclar deporte y política" Larissa M. Bieler 15 de junio de 2018 - 14:30 Amante de Tolstói y apasionado del futbol, el ministro suizo de Finanzas Ueli Maurer habló a swissinfo.ch de Rusia, sede de la Copa del Mundo 2018, de la neutralidad suiza y, por supuesto, del deporte rey. En una entrevista realizada en el marco de la inauguración de la máxima cita del balompié internacional, en la representación oficial de Moscú en Berna, Maurer subrayó que Suiza debe mostrarse en Rusia. ¿Qué hacía Ueli Maurer en la recepción oficial organizada por la embajada rusa con ocasión del partido de apertura Rusia-Arabia Saudita (el jueves 14 de junio en el que el equipo anfitrión venció por cinco goles a cero a su adversario). Otrora responsable de la cartera de Deportes, Ueli Maurer es más apasionado por el rubro que su sucesor (Guy Parmelin), según explicó el embajador ruso. swissinfo.ch: Señor Maurer, ¿cuándo visitó Rusia por última vez? Ueli Maurer: Con ocasión de las Olimpíadas de Sotchi, hace cuatro años. swissinfo.ch: ¿Al pensar en Rusia, que imágenes le pasan por la mente? U.M.: Deporte, literatura y música. Soy un gran aficionado de la literatura rusa, por ejemplo, de Tolstói. swissinfo.ch: ¿Visitará Rusia durante el Mundial? U.M.: No se todavía si tendré tiempo. Lo veré. Pero en caso de ir, sería solo para un partido y regresaría a Suiza inmediatamente. swissinfo.ch: ¿Se trata de una decisión política? U.M.: Sí, lo veo como una decisión positiva. Como país neutro, Suiza puede y debe mostrarse en Rusia. Sin embargo, sobre este punto, tengo una opinión un poco minoritaria en Suiza. swissinfo.ch: ¿A fin de no poner en peligro las relaciones con Rusia? U.M.: Nosotros participamos indirectamente en las sanciones contra Rusia. En este marco de difícil situación para los dos países, estimo juicioso no dejar que las relaciones se rompan en el plano personal. Antes o después vamos a hablar nuevamente y es importante mantener ese nexo. swissinfo.ch: ¿Comprende, en cierta forma, a aquéllos que en Suiza quisieran boicotear el Mundial de Rusia? U.M.: No hay que mezclar deporte y política. Suiza tiene el derecho de manifestarse políticamente, pero hay que mantener el contacto.