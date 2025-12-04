UER dice que «todos los miembros que quieran participar en Eurovisión 2026 podrán hacerlo»

Ginebra, 4 dic (EFE).- La Unión Europea de Radiodifusión (UER) felicitó este jueves a sus miembros por haber aceptado un conjunto de cambios en las reglas de Eurovisión «que refuerzan la confianza, transparencia y neutralidad del evento», y consideró que este resultado significa que «todos los miembros» que las acepten podrán participar en la edición 2026.

De esta manera Israel se aseguró un lugar en el concurso, pese a la oposición de un grupo de países (España, Irlanda, Eslovenia, Países Bajos o Islandia) que exigían su exclusión por las violaciones de los derechos humanos de los palestinos en la guerra de Gaza.

Tras este resultado, España y Países Bajos señalaron que no participarán en el próximo festival, que se realizará en Austria, ganador de la última edición.

«A los asistentes que representaban a los miembros de la UER se les pidió votar, mediante una votación secreta, si estaban suficientemente satisfechos con las nuevas medidas y salvaguardias anunciadas el mes pasado, sin necesidad de votar sobre la participación (de un país específico) en el evento del próximo año», confirmó la organización.

La UER también manifestó que antes de la decisión hubo un amplio debate en el que los miembros expresaron una variedad de opiniones sobre esta cuestión.

«Muchos miembros también aprovecharon la oportunidad para subrayar la importancia de proteger la independencia de los medios de servicio público y la libertad de prensa para informar, especialmente en zonas de conflicto como Gaza», señaló.

En los dos años de guerra en Gaza, Israel ha impedido sistemáticamente la entrada de periodistas extranjeros al enclave palestino.

El organizador del popular Eurovisión indicó que se pedirá a los organismos de radiodifusión que confirmen su participación en 2026 y que la lista completa de participantes de la edición del 70º aniversario del festival se anunciará antes de Navidad. EFE

