Uganda, Burkina Faso, Mali y México, clasificadas para dieciseisavos en la última jornada

Redacción deportes, 11 nov (EFE).- Las selecciones de Burkina Faso, Uganda, Mali y México fueros las últimas en clasificarse para los dieciseisavos de final del Mundial sub-17 que se disputa en Qatar hasta el 27 de noviembre, tras la tercera jornada de fase de grupos.

Burkina Faso consiguió una trabajada victoria ante la de Tayikistán, a la que ganó por 2-0 con goles de Cherif Barro y Eric Ouattare para conseguir su pase a la siguiente ronda como segunda del grupo I.

Un grupo en el que terminó en lo más alto Estados Unidos, con nueve puntos, tras su triunfo por la mínima (0-1) ante República Checa (clasificada como mejor tercera) gracias al tanto de Mathis Albert, delantero del Borussia Dortmund, aunque no podrá contar con Mateo Tsakiris en dieciseisavos por roja directa.

En el K, Uganda consiguió la clasificación por los pelos, tras vencer a Francia por 1-0 (James Bogere) y sumar sus primeros tres puntos del campeonato, más el que tenía del empate ante Chile (4 en total). Un pase meritorio como una de las mejores terceras.

La selección de Mali confirmó su pase y el segundo puesto del grupo L tras vencer a Arabia Saudí por 0-2, lo que forzó la eliminación del país de Oriente Medio del Mundial.

Debido a los últimos resultados de la jornada, que se cerró con el Nueva Zelanda 1-4 Austria, la selección de México consiguió la clasificación. Los pupilos de Carino Carlos consiguieron la trigesimosegunda plaza de dieciseisavos como octava mejor tercera, con tres puntos y una diferencia de goles de -2.

La FIFA armará el cuadro final de acuerdo a una tabla general, del 1 al 32, emparejando al mejor primero con el peor tercero, el segundo con el trigésimo primero, y así sucesivamente.

Las que se quedan en el camino tras la fase de grupos son: Bolivia, Nueva Caledonia, Emiratos Árabes Unidos, Fiyi, Haití, Costa de Marfil, El Salvador, Honduras, Tayikistán, Panamá, Chile, Nueva Zelanda (cuartas de grupo), Arabia Saudí, Indonesia, Catar y Costa Rica (peores terceras).

Una primera fase en la que destacan tres máximos goleadores, todos con 4 tantos. El italiano Samuele Inacio, el belga Rene Mitongo y el checo Vit Skrkon.

Selecciones clasificadas a dieciseisavos de final:

-Italia, Sudáfrica, Japón, Portugal, Senegal, Croacia, Argentina, Bélgica, Venezuela, Inglaterra, Suiza, Corea del Sur, Alemania, Colombia, Brasil, Zambia, Estados Unidos, Burkina Faso, República Checa, Irlanda, Uzbakistán, Francia, Canadá, Austria, Mali, México, Corea del Norte, Túnez, Marruecos, Uganda, Paraguay, Egipto. EFE

