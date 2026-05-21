Uganda afirma encontrarse libre de ébola tras dar negativo un caso sospechoso

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Nairobi, 21 may (EFE).- Uganda se encuentra libre de ébola tras el resultado negativo de la prueba del caso sospechoso que se encontraba ingresado en Kampala, después de la muerte de un segundo paciente, informó este jueves el Ministerio de Sanidad ugandés.

«Una paciente permanece bajo atención médica. Se está recuperando favorablemente y actualmente está fuera de peligro. La paciente se sometió a una prueba el lunes 18 de mayo de 2026 y el resultado fue negativo de ébola. La segunda prueba se realizó el miércoles 20 de mayo de 2026 y también fue negativa», publicó el ministerio de Sanidad en su cuenta en X.

Hasta el momento, Uganda había confirmado dos casos sospechosos importados de la República Democrática del Congo (RDC), aunque uno de ellos falleció.

El brote, que se declaró el pasado viernes en el este congoleño y ya ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en la RDC y en Uganda, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 %, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mientras tanto, Sudán del Sur realiza exámenes adicionales de laboratorio para confirmar un caso sospechoso de ébola notificado por las autoridades del estado de Ecuatoria Occidental, cerca de la frontera con la RDC.

La OMS declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote, aunque considera «bajo» el riesgo global de epidemia.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

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