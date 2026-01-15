Uganda celebra elecciones con problemas técnicos, internet cortado y acusaciones de fraude

Nairobi, 15 ene (EFE).- Uganda celebró este jueves unas elecciones generales marcadas por los retrasos causados por problemas técnicos, el bloqueo temporal de internet y las acusaciones de fraude electoral «masivo» del líder opositor y cantante Bobi Wine, principal rival en las urnas del presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986 y quien opta a un séptimo mandato.

Unos 21,6 millones de votantes -de una población total de unos 46 millones de habitantes- estaban llamados a las urnas en más de 50.000 colegios electorales, que oficialmente abrieron a las 07:00 hora local (04:00 GMT) y debían cerrar a las 16:00 hora local (13:00 GMT).

Sin embargo, la Comisión Electoral (EC, en inglés) optó por ampliar la hora de cierre hasta las 17:00 hora local (14:00 GMT), debido a los fallos ocurridos en el funcionamiento de los equipos de verificación biométrica en muchas zonas.

«Esta extensión se ha concedido tras los fallos» en «muchos colegios electorales» cuando los citados equipos «funcionaron de forma defectuosa o no funcionaron», declaró a los periodistas en la capital, Kampala, el presidente de la EC, el juez Simon Byabakama.

Los fallos afectaron incluso a Museveni, de 81 años, cuando votó esta mañana en la Escuela de Secundaria de Karo en el distrito de Kiruhura (suroeste).

«Tuvieron un problema con las máquinas de votantes. Funcionan, (pero) no aceptaban mis huellas digitales (…), aunque cuando mi cara (fue escaneada), la máquina me reconoció», dijo el jefe de Estado ugandés, líder del Movimiento de Resistencia Nacional (NRM).

Preguntado por periodistas locales si aceptará el resultado de las elecciones, el mandatario respondió: «Esta es una de las manipulaciones que tenemos que investigar. ¿Por qué, cuál fue el problema? Por tanto, no sabemos si esto fue sólo un descuido o parte de una manipulación, pero estudiaremos todos los otros factores».

Ocho candidatos optan a la Presidencia -para un mandato de un lustro-, incluidos Museveni y Bobi Wine, de 43 años y cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi, conocido popularmente por su nombre artístico.

Durante la jornada, que se desarrolló bajo un fuerte despliegue policial, los ugandeses también votaron para elegir a los miembros del Parlamento.

Acusaciones de fraude «masivo»

Bobi Wine, líder de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP), votó en el barrio de Magere, a las afueras de Kampala, acompañado de su esposa, Barbie Kyagulanyi.

«Ante todo, esto se llama voto de protesta. Llevamos protestando los últimos tres meses y más. Hemos ondeado la bandera nacional porque nuestra constitución lo permite. Y sí, le hemos dicho al pueblo de Uganda que estas elecciones no se trata de mí como candidato, sino de su derecho y de defender su voto», declaró el líder opositor.

Horas después, el cantante denunció a través de la red social X un fraude electoral «masivo» y la detención de algunos dirigentes de su partido.

«El pueblo de Uganda debe esta a la altura de las circunstancias y rechazar el régimen criminal. El mundo no debe dar jamás ninguna legitimidad al régimen de sangre y vergüenza», aseveró el opositor, que logró acceder a internet a pesar del bloqueo temporal impuesto por las autoridades desde el pasado martes y justificado como una medida para evitar la desinformación y la incitación a la violencia.

En un comunicado publicado durante la jornada electoral, la organización Human Rights Watch (HRW) urgió a las autoridades ugandesas a «restablecer de inmediato el acceso a internet», al lamentar que esta medida forma parte de «una ofensiva más amplia contra los derechos».

En este sentido, el Gobierno ordenó el pasado día 12 a al menos 10 organizaciones no gubernamentales el cese inmediato e indefinido de sus operaciones, y el 30 de diciembre de 2025, arrestó a Sarah Bireete, destacada activista y crítica de derechos humanos.

Museveni, quien alcanzó el poder en 1986, tras liderar una guerra de guerrillas que derrocó a su antecesor, es el cuarto presidente africano con más tiempo en el poder, tras modificar la Constitución dos veces para eliminar límites de edad y mandato, lo que le ha permitido presentarse una vez más a las elecciones.

La campaña electoral ha estado marcada por la represión y los obstáculos impuestos por las autoridades contra la oposición, con la detención de al menos 550 personas, según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Según señaló el pasado lunes la EC, se espera la publicación de los resultados en un plazo de 48 horas desde el cierre de los colegios electorales.

La ley ugandesa establece que, para vencer en una primera vuelta, el candidato presidencial debe obtener el 50 % más uno de los votos, y contempla la posibilidad de una segunda vuelta en caso contrario. EFE

