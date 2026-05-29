Uganda confirma dos nuevos casos de ébola y eleva los contagios a nueve

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Nairobi, 29 may (EFE).- Dos nuevos casos del virus del Ébola se han detectado en Uganda, lo que eleva a nueve los contagios, incluido un fallecido, en el país tras declararse el pasado día 15 un brote en el este de la vecina República Democrática del Congo (RDC), informó este viernes el Ministerio de Salud ugandés.

“Los casos confirmados corresponden a ciudadanos congoleños (…) todos los contactos de este nuevo caso confirmado han sido identificados y se encuentran bajo estricto seguimiento”, afirmó el director general de Servicios de Salud, Charles Olaro, en un comunicado.

Olaro precisó que los equipos de respuesta rápida aislaron al primer paciente tan pronto como se detectaron los síntomas, mientras que el segundo se trataba de “un contacto de un caso previamente confirmado”.

El Ministerio de Salud recordó que la fiebre repentina, fatiga, dolor muscular, vómitos, diarrea y hemorragias son síntomas de la enfermedad y que, de reportarse de manera temprana, “las probabilidades de supervivencia son altas”.

El pasado lunes, las autoridades sanitarias ugandesas reportaron otros dos nuevos casos confirmados del virus del Ébola en trabajadores de la salud ugandeses en un centro de salud privado de Kampala, capital del país.

Ambos pacientes fueron internados, se encuentran bajo tratamiento médico y todos los contactos vinculados fueron registrados para realizarles seguimiento con los equipos de respuesta.

Hasta comienzos de esta semana, Uganda había confirmado siete casos positivos, mientras que el número de muertes confirmadas se mantiene en uno (un ciudadano congoleño que se considera un contagio importado).

El número de contagios sospechosos se sitúa en los 1.077 con 246 muertes sospechosas, de los cuales se han confirmado 129 casos en la RDC incluidos 18 fallecimientos distribuidos en 14 zonas sanitarias en las provincias de Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte y Kivu del Sur, según reportó el jueves la agencia de salud de la Unión Africana (UA).

El brote, que se declaró en la provincia congoleña de Ituri, corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desaconsejó la restricción de entrada a viajeros provenientes de la RDC por la epidemia de ébola, al considerar que “no ayuda mucho” a contener el brote y que “el mejor enfoque es intensificar las medidas en el origen y brindar apoyo”.

Tedros se encuentra en Kinsasa, capital congoleña, para mantener reuniones de trabajo con las autoridades y tiene previsto viajar a Bunia, capital de Ituri.

La OMS indicó que el virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declarar el brote como “emergencia de salud pública de importancia internacional”, y que consideró como «alto» el riesgo de brote en África subsahariana y «bajo» a escala global.

Once países de África se hallan en «alto riesgo» de verse afectados por la epidemia del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976. EFE

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