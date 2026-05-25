Uganda confirma dos nuevos casos del virus del Ébola y acumula ya siete

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Nairobi, 25 may (EFE).- Dos nuevos casos del virus del Ébola se han detectado en Uganda, lo que eleva a siete los contagios en el país tras declararse el pasado día 15 un brote en el este de la vecina República Democrática del Congo (RDC), informó este lunes el Ministerio de Salud ugandés.

«Los dos nuevos casos confirmados son trabajadores de la salud ugandeses empleados en un centro de salud privado en Kampala», afirmó el director general de Servicios de Salud, Olaro Charles, en un comunicado.

Charles precisó que ambos pacientes «han sido ingresados ​​en la unidad de tratamiento designada y están recibiendo atención médica», y que «todos los contactos vinculados a los casos confirmados están siendo registrados para su seguimiento por los equipos de respuesta». EFE

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