Uganda confirma la muerte de un niño por el virus de la enfermedad de Marburgo

Compartir

2 minutos

Nairobi, 3 jul (EFE).- Uganda ha confirmado un «caso aislado» de la enfermedad del virus de Marburgo, similar al ébola, que ha desembocado en la muerte de un niño, informó este viernes a EFE la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

«El caso corresponde a un niño fallecido de un año y medio, residente del municipio de Mpara, en el distrito de Kyegegwa», en el oeste de Uganda, declaró a este medio en un correo electrónico la directora de Comunicaciones de Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC de África), Saran Koly.

El Ministerio de Salud ugandés señaló que «todos los contactos han permanecido en 40 durante 12 días, ninguno ha desarrollado síntomas y actualmente no hay ningún caso activo de la enfermedad del virus de Marburgo en el país», precisó Koly.

Los CDC de África están «siguiendo de cerca este caso a través de los canales técnicos y nacionales correspondientes y está preparado para brindar apoyo a Uganda según sea necesario», añadió.

La enfermedad del virus de Marburgo, altamente virulenta y que causa fiebre hemorrágica, pertenece a la misma familia que el virus del Ébola.

La detección del caso se produce mientras Uganda batalla contra la propagación del brote de ébola en el este de la vecina República Democrática del Congo (RDC), donde el número de muertos asciende a 447 y el de casos confirmados a 1.460 en el marco de la epidemia declarada el pasado 15 de mayo, según los últimos datos oficiales.

La epidemia se propagó a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

La enfermedad causada por el virus de Marburgo comienza de forma abrupta y los pacientes, que presentan fiebre alta, cefalea intensa y malestar general intenso, pueden desarrollar síntomas hemorrágicos graves en un plazo de siete días.

Al igual que el ébola, el virus de Marburgo provoca hemorragias repentinas y puede producir la muerte en pocos días, con un período de incubación de dos a 21 días y una tasa de mortalidad de hasta el 88 %.

Los murciélagos de la fruta son los huéspedes naturales de este virus, que cuando se transmite a los humanos puede ser contagiado mediante contacto directo con fluidos como la sangre, saliva, vómitos u orina.

La enfermedad, para la que no hay vacuna ni tratamiento específico, fue detectada en 1967 en la ciudad alemana de Marburgo por técnicos de laboratorio que resultaron infectados cuando investigaban a monos traídos de Uganda. EFE

pmc-pa/mra