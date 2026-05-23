Uganda confirma tres nuevos casos de ébola y pide calma a la población

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Nairobi, 23 may (EFE).- Tres nuevos casos del virus del Ébola se han confirmado en Uganda, lo que eleva a cinco los contagios en el país tras declararse el pasado día 15 un brote en el este de la vecina República Democrática del Congo (RDC), informó este sábado el Ministerio de Salud ugandés, que pidió calma a la población.

En un comunicado, el ministerio señaló que entre los nuevos casos figura «un conductor ugandés que transportó al primer caso confirmado en el país» y que «actualmente está recibiendo tratamiento».

Los otros dos corresponden a «una trabajadora de la salud ugandesa que se expuso al virus mientras atendía al primer caso confirmado en el país» y que «también está recibiendo tratamiento»; y a una mujer congoleña, residente en la RDC, que ingresó en Uganda. EFE

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