Uganda confirma un caso de ébola importado de la RDC tras fallecer un congoleño en Kampala

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Nairobi, 15 may (EFE).- Uganda confirmó este viernes la detección de un caso importado de ébola, correspondiente a la cepa Bundibugyo, en un ciudadano de la vecina República Democrática del Congo (RDC) que falleció el jueves en un hospital de Kampala.

«La muestra fue llevada para ser analizada en el laboratorio de Apoyo a la Respuesta y Vigilancia de Emergencia Central en Wandegeya, donde se confirmó como ébola de Bundibugyo. Este es un caso importado desde la RDC. El país aún no ha confirmado un caso local», dijo la secretaria permanente del Ministerio de Salud ugandés, Diana Atwine, en un comunicado.

Según el Ministerio, se trató de un hombre de 59 años que había sido ingresado en el Hospital Musulmán de Kibuli en la capital de Uganda, Kampala, el pasado lunes y falleció tras presentar dificultad para respirar, fiebre, dolor epigástrico, náuseas y dificultad para orinar.

«Mientras estaba ingresado, empeoró y falleció (…) en la Unidad de Cuidados Intensivos con síntomas hemorrágicos», añadió Atwine, quien aclaró que el cuerpo fue repatriado a la RDC el jueves.

Uganda ha desplegado equipos para la detección, vigilancia y respuesta rápida en puntos fronterizos oficiales e informales, especialmente a lo largo de su frontera occidental donde están las principales rutas de tránsito y los corredores de peregrinación.

También se han activado estructuras de respuesta a nivel nacional y en distritos de alto riesgo, incluyendo el despliegue de un laboratorio móvil en la frontera con la RDC, así como medidas de aislamiento, prevención y control de infecciones, y comunicación de riesgos.

«Un contacto de alto riesgo, que es un familiar cercano del fallecido, ha sido aislado. Actualmente estamos poniendo en cuarentena a todos los contactos que estuvieron en relación con el caso», sumó la secretaria permanente de la cartera sanitaria.

Este caso importado se detectó después de que las autoridades de la RDC declarasen un nuevo brote en la provincia oriental de Ituri (este) que dejó al menos 65 muertos y 246 casos sospechosos, informó este viernes la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desplegado expertos y enviado cinco toneladas de suministros médicos de Kinsasa a Bunia (este de la RDC) para reforzar la primera línea de respuesta, luego de que el Instituto Nacional de Investigación congoleño confirmara 13 casos positivos.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) advirtieron sobre el alto riesgo de transmisión debido al «intenso movimiento» de población vinculada a la minería y la proximidad con Uganda y Sudán del Sur.

Ante esta situación, el organismo convocó una reunión de emergencia con autoridades regionales y agencias de la ONU para coordinar una respuesta sanitaria conjunta, mejorar la vigilancia y garantizar entierros seguros.

El último brote en la RDC fue a finales de 2025 en la provincia de Kasai, el decimoséptimo en el país desde el descubrimiento del virus en 1976.

Según la OMS, el ébola presenta una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %, se transmite por fluidos corporales y causa fiebres altas, debilidad intensa y hemorragias graves. EFE

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