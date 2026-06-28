Uganda confirma un muerto en un ataque en Sudáfrica en plena ola de violencia xenófoba

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Nairobi, 28 jun (EFE).- El Gobierno de Uganda informó este domingo sobre la muerte de un ciudadano de su país en un ataque en Sudáfrica, donde se ha registrado una ola de violencia xenófoba en los últimos meses, y señaló que al menos 746 ugandeses se han registrado ya «voluntariamente» para ser repatriados.

«El Gobierno lamenta informar de que un ciudadano ugandés perdió la vida tras un ataque en la provincia de KwaZulu-Natal (este). Transmitimos nuestro más sentido pésame a la familia del fallecido», señaló el Ejecutivo en un comunicado, al detallar que «se están llevando los preparativos para repatriar el cuerpo».

Las autoridades señalaron también que el presidente ugandés, Yoweri Museveni, «ha ordenado que se tomen las medidas necesarias para la evacuación de ciudadanos ugandeses de Sudáfrica, a raíz de la escalada de violencia contra los inmigrantes y las protestas xenófobas protagonizadas por grupos de vigilancia ciudadana en los últimos meses».

«Hasta ahora, 746 ugandeses se han inscrito voluntariamente y han solicitado ayuda para su evacuación por motivos de seguridad y se espera que se inscriban más», detalló, si bien subrayó que «muchos ugandeses» han abandonado ya Sudáfrica por sus propios medios.

En los últimos meses, grupos antiinmigración sudafricanos han convocado protestas, en ocasiones violentas, contra migrantes irregulares, a quienes culpan de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos o las altas tasas de delincuencia.

Los manifestantes han exigido incluso a estos extranjeros que abandonen el país antes del próximo 30 de junio y han llegado a impedir que migrantes africanos accedan a atención médica y a educación en instalaciones públicas.

Esto llevó a Ghana el pasado 7 de mayo a pedir a la Unión Africana (UA) que aborde los ataques xenófobos y envíe una «misión de investigación» a Sudáfrica.

La tensión se ha expandido también a países como Guinea-Bisáu y Nigeria, que convocaron a los embajadores sudafricanos en sus territorios.

Además de Zimbabue, Ghana, Nigeria y Malaui han repatriado a cientos de ciudadanos, mientras Kenia, Malaui y Lesoto han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos en Sudáfrica, cuyo Gobierno ha condenado estos ataques, aunque ha reivindicado su derecho a frenar la inmigración irregular.

Por su lado, el Gobierno de Mozambique informó a principios de mes sobre la muerte de al menos cinco ciudadanos suyos en ataques xenófobos en Sudáfrica y de otros dos en un accidente de tráfico cuando regresaban a su país en un vehículo particular.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en el país sudafricano que acoge a casi tres millones de extranjeros, de los cuales el 90 % proceden de otras naciones africanas.

Esa circunstancia ha desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables, siendo las más graves a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la ONG Human Rights Watch (HRW). EFE

lbg/av