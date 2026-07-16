Uganda da el alta al último paciente de ébola y empieza el camino hacia el fin del brote

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Nairobi, 16 jul (EFE).- Uganda dio de alta este jueves al último paciente con ébola que permanecía ingresado en el país, un ciudadano congoleño tratado en el Hospital Nacional de Referencia de Mulago en Kampala, y así inició la cuenta atrás de 42 días sin nuevos contagios necesarios para declarar el fin del brote.

El alta se produjo en la unidad nacional de aislamiento de Mulago y fue presidida por el ministro ugandés de Salud, Chris Baryomunsi, junto a representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ​​y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC África), informó el Ministerio de Salud de Uganda.

«Hoy Uganda ha dado de alta al último paciente de ébola, un ciudadano congoleño que se ha recuperado con éxito y está listo para reunirse con su familia», señaló el Ministerio en un mensaje publicado en X.

Las autoridades sanitarias entregaron al superviviente un certificado que acredita que ha dado negativo de la enfermedad por el virus del Ébola y que su estado de salud «no constituye un peligro para la comunidad», por lo que puede regresar a su entorno familiar y profesional.

El Ministerio de Salud pidió a la población mantener la vigilancia y acudir de inmediato a un centro médico en caso de síntomas como fiebre, vómitos, diarrea o hemorragias inexplicables.

Uganda ha registrado 20 casos confirmados de ébola desde que la epidemia se propagó desde la vecina República Democrática del Congo (RDC), incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

El brote corresponde a la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada ni tratamiento específico, según la OMS.

En el este de la RDC, donde el brote fue declarado oficialmente el pasado 15 de mayo, la epidemia continúa propagándose y ya ha dejado 2.011 casos confirmados, incluidos 754 muertos, según los últimos datos del Gobierno congoleño.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

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